警察分局長班第18期甄選出爐　化工博士入列...2女警官亮眼吸睛

▲警政署公布第18期分局長班甄選結果，其中有2位女性候用分局長賴楷淳（圖左）、許純菁。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署10日公布31名最新候用分局長錄取名單，此次獲得錄取之候用分局長，係具有豐富的內外勤歷練及專業能力，依其面試成績、測驗成績、陞職積分等3項分數總分擇優錄取30名，另外免試保送績優駐外警察聯絡官1名，以培養具國際事務能力人才，此外還有2名女警官也在候用分局長名冊。

縣（市）政府警察局候用分局長班第18期甄試，係依據「警察人員陞遷辦法」及「縣市政府警察局候用分局長遴訓作業規定」辦理，參加甄試資格須具備警正班結業、外勤重要職務歷練且經各警察機關主官（管）考核表現傑出予以保薦；此次報名參加甄試人員計有77人。

警政署為拔擢優秀的警察幹部，培育適任分局長人才，對於候用分局長甄試特別重視並層層把關，除聘請學者專家擔任測驗命題委員外，並由署長等7位主官（管）擔任口試委員，對於甄試人員之職務歷練、工作成效、才識、問題分析能力及儀態言辭等面向綜合考量加以評定。

主要也是期望遴選出最優秀的警察幹部，未來能為治安工作奉獻最好的服務，最後結果本次錄取30人名單，許多年輕的警察幹才均獲得拔擢，其平均年齡約44.4歲。其中2位女性候用分局長，分別為賴楷淳、許純菁

另外還有1位原住民族候用分局長劉智豪， 1位具有化學工程博士學歷候用分局長何彥承，其他還有縣（市）政府警察局現任中階重要幹部，未來均將成為警察重要優秀幹部，除了提供專業的警察知能外，女性候用分局長更能為警察工作及社會氛圍注入溫暖而堅定的力量。

警政署表示，本次甄試希望達到拔擢學、經驗歷練完整之年輕優秀人才，為警察重要職務幹部陣容注入新血，共同戮力將警察團隊帶向更精進、更有效率的未來，以不負社會各界對治安穩定的期許。