　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警察分局長班第18期甄選出爐　化工博士入列...2女警官亮眼吸睛

▲▼警政署公布第18期分局長班甄選結果，其中有2位女性候用分局長賴楷淳（圖左）、許純菁。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警政署公布第18期分局長班甄選結果，其中有2位女性候用分局長賴楷淳（圖左）、許純菁。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署10日公布31名最新候用分局長錄取名單，此次獲得錄取之候用分局長，係具有豐富的內外勤歷練及專業能力，依其面試成績、測驗成績、陞職積分等3項分數總分擇優錄取30名，另外免試保送績優駐外警察聯絡官1名，以培養具國際事務能力人才，此外還有2名女警官也在候用分局長名冊。

縣（市）政府警察局候用分局長班第18期甄試，係依據「警察人員陞遷辦法」及「縣市政府警察局候用分局長遴訓作業規定」辦理，參加甄試資格須具備警正班結業、外勤重要職務歷練且經各警察機關主官（管）考核表現傑出予以保薦；此次報名參加甄試人員計有77人。

警政署為拔擢優秀的警察幹部，培育適任分局長人才，對於候用分局長甄試特別重視並層層把關，除聘請學者專家擔任測驗命題委員外，並由署長等7位主官（管）擔任口試委員，對於甄試人員之職務歷練、工作成效、才識、問題分析能力及儀態言辭等面向綜合考量加以評定。

主要也是期望遴選出最優秀的警察幹部，未來能為治安工作奉獻最好的服務，最後結果本次錄取30人名單，許多年輕的警察幹才均獲得拔擢，其平均年齡約44.4歲。其中2位女性候用分局長，分別為賴楷淳、許純菁

另外還有1位原住民族候用分局長劉智豪， 1位具有化學工程博士學歷候用分局長何彥承，其他還有縣（市）政府警察局現任中階重要幹部，未來均將成為警察重要優秀幹部，除了提供專業的警察知能外，女性候用分局長更能為警察工作及社會氛圍注入溫暖而堅定的力量。

警政署表示，本次甄試希望達到拔擢學、經驗歷練完整之年輕優秀人才，為警察重要職務幹部陣容注入新血，共同戮力將警察團隊帶向更精進、更有效率的未來，以不負社會各界對治安穩定的期許。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 1581 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幣圈神童「直播飲彈」竟還活著！　詐死被抓包反應曝光
快訊／還沒下完！　16縣市豪大雨特報
一圖看雨區「紅到發紫」　粉專：對流如打游擊戰般冒出來
破天荒！　南韓執政黨「撤銷總統候選人資格」
敲碗台灣球團簽下她！「可愛天花板」照片曝光　大票讚：得收

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保六總隊長變身主廚！凌晨熬雞湯+家鄉味外送　母親節慰勞執勤警

聯結車國3自撞折甘蔗180度轉向　車頭起火駕駛獲救額頭流血送醫

驚悚飛撞畫面！21歲男開BMW撞休旅　彈空重摔輪胎零件噴滿地

龜山幸福國小路樹不敵大雨整棵倒地　警封鎖管制緊急通知排除

高職生母親節前遭酒駕撞死！媽板橋急奔高雄見最後一面　心碎現身

醫學系生被高中生女友分手　入侵電腦亂說她劈腿小偷...這下慘了

警察分局長班第18期甄選出爐　化工博士入列...2女警官亮眼吸睛

19歲高職生半工半讀被撞死！家屬淚吼「殺人犯」　2度追打酒駕男

快訊／國3龍井段聯結車自撞折甘蔗　大雨中車頭狂燒畫面曝

無照上路被盤查搜出「包裡藏大麻」　他辯：酒吧有人免費提供

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

「放假再+5」三讀通過　表決紀錄反對名單曝

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

保六總隊長變身主廚！凌晨熬雞湯+家鄉味外送　母親節慰勞執勤警

聯結車國3自撞折甘蔗180度轉向　車頭起火駕駛獲救額頭流血送醫

驚悚飛撞畫面！21歲男開BMW撞休旅　彈空重摔輪胎零件噴滿地

龜山幸福國小路樹不敵大雨整棵倒地　警封鎖管制緊急通知排除

高職生母親節前遭酒駕撞死！媽板橋急奔高雄見最後一面　心碎現身

醫學系生被高中生女友分手　入侵電腦亂說她劈腿小偷...這下慘了

警察分局長班第18期甄選出爐　化工博士入列...2女警官亮眼吸睛

19歲高職生半工半讀被撞死！家屬淚吼「殺人犯」　2度追打酒駕男

快訊／國3龍井段聯結車自撞折甘蔗　大雨中車頭狂燒畫面曝

無照上路被盤查搜出「包裡藏大麻」　他辯：酒吧有人免費提供

彭啓明曝火力發電僅占空污2.3％　蘇俊賓：不能只挑小的數字講

「到府煮飯」月賺8萬元！陸女每天跑6單「3菜1湯360元」

女子於停車場無法繳費　港員警一招解決

去韓國「怎麼刷卡最划算？」　達人曝3點避雷：別選台幣

NBA季後賽「新戰神」！　米歇爾近兩戰場均轟45.5分大爆發

基隆育兒新政策！夜間臨托1:2專人照顧　減輕家長負擔

會握手的卡皮巴拉！超過12種可愛小動物　宜蘭水豚親子農場推薦

粽子媽媽戴蘇錦玉獲選模範母親　感人故事感動眾人

「大人版寶寶香」洗完澡的味道超上癮　4款推薦夏天噴剛好

保六總隊長變身主廚！凌晨熬雞湯+家鄉味外送　母親節慰勞執勤警

【「淨」香之旅！】資深香燈腳攜兒沿路撿垃圾！感人畫面曝

社會熱門新聞

發白沙屯媽祖結緣品違停起口角　赤膊男被壓地狂扁畫面曝

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

F-16飛官威脅「姪女女兵」發生性關係　4度逼到寢室

白沙屯媽祖回鑾爆搶抬轎！轎桿突斷裂　廟方回應了

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

控AJ哥「關直播打人」　弱勢男挨揍委屈曝緣由

傅崐萁管家100萬元交保！北檢說明原因

網紅爸讓女兒躲UNIQLO展示櫃大便　警方出手了

工地主任酒駕害1死4傷！單親高職生亡　阿嬤接死訊崩潰

辛苦養大遭酒駕撞死！阿嬤悲痛見愛孫最後一面

林口養生館偷拍真相曝　至少10女受害

科技董娘外遇激戰3次　他傳DIY照慘了

港女生死胎欠44萬冰屍費　禮儀社出手幫忙獲緩刑

更多熱門

相關新聞

屏東縣招考5名教保員　即日起報名

屏東縣招考5名教保員　即日起報名

屏東縣114學年度辦理公立幼兒園契約進用教保員甄選，預計招考5名教保員（一般區4名及原住民區1名），甄選採初試及複試兩階段在屏東市信義國小舉行，並於6月14日舉行初試（筆試）；另複試定於6月21日辦理。

獨／跨國帶回詐團55人　未有遭販運待援者

獨／跨國帶回詐團55人　未有遭販運待援者

被拐去泰緬詐騙園區　55名「豬仔」返台畫面曝

被拐去泰緬詐騙園區　55名「豬仔」返台畫面曝

台人本周被詐20億！第1手法就「騙走11億」

台人本周被詐20億！第1手法就「騙走11億」

股市憲哥加好友！他進帳90萬「慘被騙1400萬」

股市憲哥加好友！他進帳90萬「慘被騙1400萬」

關鍵字：

警政署分局長班甄選候用分局長

讀者迴響

熱門新聞

范瑋琪曝「大S拔掉呼吸器前最後對話」又被罵

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

發白沙屯媽祖結緣品違停起口角　赤膊男被壓地狂扁畫面曝

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

知名隱形眼鏡大廠驚傳倒閉　官方聲明：虧損到無法營業

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

台灣1校停辦「荒廢6年」周圍淪鬼城！校產有20億

F-16飛官威脅「姪女女兵」發生性關係　4度逼到寢室

前獅投手王朝民過世　曾抗癌圓夢

白沙屯媽祖回鑾爆搶抬轎！轎桿突斷裂　廟方回應了

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

太爆笑！大谷讓敵隊球迷變心

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

歌手羞辱鄭家純「就肉便器」遭炎上！她出手提告

更多

最夯影音

更多

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面