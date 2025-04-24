「股市憲哥」加好友！他進帳90萬信了　最後投1400萬慘被騙光

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

一心想靠投資賺錢，但真的要小心詐騙！一名投資人日前在LINE上被一位「賴憲政」的人加好友，認為對方就是股市名人「股市憲哥」，興奮加入後，卻一步步掉入詐騙圈套。最後苦主不僅投入1400多萬現金，還把房子拿去抵押，直到出金失敗、LINE被封鎖才驚覺受騙。

內政部警政署165打詐儀錶板日前分享案例，這名苦主表示，當時對方邀他加另一名叫「林雪莉」的助理協助投資，進而被拉入一個名為「雪莉財經交流課堂」的LINE群組。

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不久後，助理慫恿他加入名為「恆泰」的投資網站，保證穩賺不賠，還宣稱有VIP服務中心LINE帳號可即時交易。為了賺錢，他照辦註冊，並分兩周內面交200萬元現金給專員，對方還提供收據，上面蓋有公司大小章。

詐騙套路環環相扣，苦主曾成功從網站申請出金兩次、共90萬元進帳銀行帳戶，讓他信心大增，進一步加碼投資。他與家人討論後，把名下不動產抵押借出千萬元，再度分批面交現金。每次到銀行臨櫃領款，他都對行員謊稱是房屋裝修款項，掩人耳目。

直到申請出金無果，對方僅假意熱心幫忙統計，卻遲遲不撥款，最後甚至封鎖LINE聯絡方式，才驚覺事態不妙。他慌忙撥打165專線，得到的答案卻是「這是詐騙」，才驚覺自己恐怕血本無歸。

對此，打詐儀錶板列出防詐小撇步：

1、 「穩賺不賠」的保證一定是假的！

2、 出金受阻，絕對是詐騙

3、 投資，請透過合法管道進行，才有保障。

4、 合法投資管道，不會要求面交現金、轉帳現金到指定帳戶。

5、 有任何疑慮，請暫停交易，並撥打165諮詢。

另外，打詐儀錶板也解析詐騙話術：

1、 假股市名人主動邀請加入LINE好友。

2、 假股市名人推薦加入假投資助理LINE帳號。

3、 假投資助理推薦加入假投資LINE群組及網站，誆稱「保證獲利」、「穩賺不賠」，激發投資興趣。

4、 假投資網站提供1組LINE帳號聯繫面交現金來投資股票及黃金。

5、 假投資網站初期提供成功出金，建立信任，再要求投入更多資金。

6、 假投資網站掏空資金後，旋即拖延出金並失聯。