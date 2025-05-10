敲碗台球團簽韓啦1妹子！「可愛天花板」照片曝　大票讚：得收

▲金佳垠被稱為最可愛女神。（圖／翻攝自IG／rkouee）



記者鄺郁庭／綜合報導

啦啦隊是球場邊最美風景，其中有不少韓籍成員都受到許多人喜愛。就有網友PO出一位韓籍啦啦隊女神的照片，敲碗台灣球團簽下她，就是有「最可愛女神」封號的金佳垠，「明年我想要這個。」照片曝光後，不少人也狂點頭，「這個真的得收」、「真的可愛！又年輕，就這個惹！」

有網友在PTT的Beauty板發文「可愛天花板 金佳垠」，文中貼出多張金佳垠的照片，點名球團「明年我想要這個。」不少人見狀也力挺她的顏值，「日系韓妹真可愛」、「可愛，讚讚」、「超可愛。」

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事實上，棒球YouTuber「棒球master」今年3月曾發片介紹金佳垠，「還在長高的『最可愛女神』金佳垠 韓國啦啦隊未來之星」。當時影片就引發一陣熱論，「少數韓援中有日系甜美感」、「真心覺得這孩子會紅」、「她確實很可愛，我也是去看球突然被她吸走」、「超級可愛金佳垠」、「小清新，很可愛。」

據悉，金佳垠年僅20歲，目前是「NC恐龍隊」啦啦隊成員，因為外型可愛、氣質清新，被封為「最可愛女神」。值得注意的是，她在韓國論壇「Dctrend」三月的啦啦隊女王票選中拿下第三名。該排行榜中，第二名則是有「張員瑛神韻」的斗山熊啦啦隊成員權熙媛，冠軍則是來台灣發展的啦啦隊女神李多慧。