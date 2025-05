李珠珢看球太認真「突做1舉動」　轉頭一看害羞了！表情全被拍

富邦悍將外野手陳真開季至今未獲得穩定先發機會,好友劉致榮跨海力挺,昨晚在社群發文,「「Put him in the line up(讓他上場)」。對於球迷朋友替他打抱不平,陳真坦言自己「沒有表現好」,不推責於教練團,並強調,「如果我表現夠穩定,教練怎麼可能不排我上場?」