李珠珢看球太認真「突做1舉動」　轉頭一看害羞了！表情全被拍

記者施怡妏／綜合報導

「AI女神」李珠珢加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，一舉一動都備受關注，有球迷貼出一段李珠珢在場邊應援，認真觀看球賽的影片，得知對手出局後，她開心站起來歡呼，轉頭發現只有自己起身，便害羞地默默坐下，可愛的舉動全被拍下，粉絲笑喊「珠珠寶貝真的認真看比賽！」

YouTube頻道「走一日球迷 台湾プロ野球チア」貼出新影片，「李珠珢看球太認真了，這是起亞虎的起身速度嗎？」



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李珠珢發現只有自己站起身。（圖／翻攝自YouTube／走一日球迷 台湾プロ野球チア）

球迷捕捉到在場邊認真觀看比賽的李珠珢，眼神死盯場上局勢，還做出雙手合十的舉動，祈禱能夠成功守下這局；然而，宣布敵對出局的瞬間，李珠珢立刻拍手站起身，但轉頭看了旁邊的隊友，發現只有自己站起來，又害羞地坐下，接著場邊播放「出局歌」，又站起來跟著隊友一起跳。

貼文曝光，網友被李珠珢認真看比賽的模樣，「她真的很認真看待球隊輸贏這件事」、「反應比音樂還要快，她真的有認真看比賽」、「聽說珠珠學生時代是棒球隊的經理...她無法看淡球隊勝負」、「儘管她的反應完全正確，但她因領先於其他人而感到害羞和尷尬，這非常可愛」、「啦啦隊唯一認真看球賽的，超投入的」、「看了這個怎麼能不喜歡她」。

▼李珠珢場邊可愛模樣被拍下。（圖／翻攝自李珠珢IG）

