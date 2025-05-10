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被要求拆賣Chrome　Google警告「安全性直線下降」

被要求拆賣Chrome　Google警告「安全性會直線下降」

 

圖文／CTWANT

美國司法部（Department of Justice，DOJ）針對Google的反壟斷案件近期進入關鍵階段。根據司法部所提出的《最終裁決建議》，Google可能被迫拆賣Chrome瀏覽器所有權，旨在打破Google對搜尋市場的掌控，為競爭對手創造更多進入管道。司法部強調，Chrome是多數使用者接觸網際網路的「關鍵搜尋入口」，若將其從Google手中分離，將能終止Google長期壟斷的優勢。

綜合外媒報導指出，隨著為期3周的聽證會結束，Google近期開始大動作表達反對意見。Google主張，司法部忽略現今搜尋市場競爭愈發激烈的事實，並指出OpenAI、MetaAI、ChatGPT、Grok、DeepSeek與Perplexity等新興對手已迅速崛起、取得大量用戶。Google更援引審判中提出的證據指出，OpenAI也認為自身具備與Google競爭的能力，不需靠政府強制措施削弱對方優勢。

在說明維持目前產業結構合理性時，Google特別提及與蘋果（Apple）間的推廣協議。Google每年支付逾200億美元，讓自家搜尋引擎成為Safari的預設選項。Google認為，這類交易並未形成壟斷，反而是正常商業合作。舉例來說，Apple近期在其AI產品Apple Intelligence中引進ChatGPT，而Motorola新推出的Razr手機則整合Perplexity與Microsoft CoPilot，可見選擇仍屬多元。

Google同時警告，一旦Chrome遭到剝離，將對消費者體驗與科技創新造成重大衝擊。光是在2023年，Google針對搜尋技術的研發就投入超過490億美元，若此投資成果被沒收，恐將削弱未來持續創新的動力與誘因，同時也損害Chrome自身運作與品質。

Google表示，Chrome與Safe Browsing安全系統、ChromeOS作業系統及開源計畫Chromium等技術平台高度整合。若強制分拆，可能導致這些產品在安全性與效能上的退化。Open Web Advocacy亦對此表示認同，警告剝離後的Chrome可能成為「不安全且過時」的產品，無法維持現有水準。

在聽證會中，Google也引用Apple服務部資深副總裁艾迪（Eddy Cue）證詞指出，Apple之所以選擇Google作為Safari預設搜尋引擎，是因Google提供最優質搜尋體驗。不過這項說法也引發質疑，尤其是在有數據顯示上月Safari搜尋量下滑的背景下。

目前不清楚地方法官梅塔（Amit Mehta）將於何時作出裁決，但預計最晚會在9月1日之前完成判決。

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