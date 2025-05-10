　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

醫生宿舍、Airbnb裝針孔！英男自爆GG小想偷拍　拿來「比大小」

麻醉醫師宿舍、Airbnb裝針孔　自稱GG小想偷拍拿來「比大小」

圖文／鏡週刊

英國34歲麻醉科醫師自稱因自己陰莖小，便在Airbnb出租房屋及醫院員工宿舍裝設針孔攝影機，拍下同事及旅客，犯案近3年來共有約30人受害，最終被判處18年徒刑，出獄後還得接受9個月管束，並列入性犯罪者名單10年。

綜合《BBC》及《獨立報》報導，俞英嚴（音譯，Ju Young Um）將針孔攝影機藏在位於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）海恩蘭（Hyndland）地區的房屋，該住所部分空間曾透過Airbnb出租，而他還在鄧弗里斯加羅韋（Dumfries and Galloway）皇家醫院員工宿舍的空氣清新劑與煙霧警報器內裝設針孔攝影機。

他的罪行曝光是因有受害人察覺，芳香劑對準廁所與淋浴間相當奇怪，仔細查看芳香劑才發現內部竟有小型攝影機，進一步檢查後又在煙霧偵測器發現第3台針孔攝影機。警方獲報後扣押攝影機、1部手機、1台筆電與1個儲存裝置，其中包含多名受害者影像，且檢方認為俞英嚴是預謀犯案。

俞英嚴起初透過窗戶偷拍第一名受害者沐浴，後來乾脆將針孔攝影機裝在醫院員工宿舍煙霧警報器上，繼續偷拍該名受害者與其伴侶私密影像。另一名醫師透露，某次赴宴後曾使用俞英嚴位於海恩蘭地區房屋的廁所，得知被偷拍時感到震驚與背叛。甚至有一名醫護人員在3個月內被偷拍9次洗澡與如廁。

麻醉醫師宿舍、Airbnb裝針孔　自稱GG小想偷拍拿來「比大小」

▲ 俞英嚴因偷拍不僅丟工作、坐牢，出獄還得被登記性犯罪名單中長達10年。（翻攝自BBC、獨立報）

格拉斯哥檢察官吉布森（Fraser Gibson）痛批俞英嚴濫用被害人對他的信任，嚴重侵犯多人隱私，只為滿足私欲，同時感謝所有協助完成本案起訴的所有人，讓俞能被繩之以法，讓他人免於再受到傷害。檢警指出，其犯罪行為發生於2020年11月至2024年8月間，共拍攝21名男性與9名女性，其中包括4名醫師。

俞英嚴供稱，青少年時期被診斷為「疑似巨人症（suspected gigantism）」，這可能導致他陰莖偏小，坦承曾偷拍30人，並利用這些影像比較陰莖尺寸。但他20年來皆未尋求醫療協助，直到因偷拍被捕後才首次診斷出「身體臆形症（body dysmorphia）」。他因此案被停職，且被勒令不得繼續從醫。

格拉斯哥治安法庭審理時認定俞英嚴觸犯23項罪名，法官馬倫（Owen Mullan）指出，俞英嚴的行為已達到需判處監禁的程度，因此宣判俞須入獄服刑18個月，出獄後還須接受9個月監管，並列入性犯罪者名單10年。蘇格蘭警探吉爾克里斯特（Cameron Gilchrist）強調，任何形式的性犯罪都不可容忍，「我們將徹查每一項通報，無論事情發生多久。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

更多鏡週刊報導
新北地院廁所遭裝針孔　竟是自己人下手！法院逮嫌犯送懲戒
中國驚傳越來越多民宿裝針孔偷拍！開直播比開房好賺　正妹、情侶成目標
癡漢偷拍1000女！針孔偽裝成石頭　妹子泡溫泉根本沒戒心

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 1581 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S遭疑「為復出鋪路」　賈永婕護友高EQ回擊
快訊／中美關稅破冰談判？只維持一小時雙方快速離場
中國前女首富淪「砸鍋賣鐵」　希望公司盡快恢復正常
「這樣的浴廁」過來人讚爆　內行認證：算極品
徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分
快訊／4縣市豪大雨特報！　最新警戒區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／中美關稅破冰談判只維持一小時？雙方快速離場引關注

醫生宿舍、Airbnb裝針孔！英男自爆GG小想偷拍　拿來「比大小」

日雙屍血案！老夫婦「睡夢中遭砍死」　16歲親孫被捕

川普好挫敗！　私下認了：結束烏俄戰爭、加薩衝突「很困難」

美提議助印巴調停！巴基斯坦反擊釀1死　喊話：印度停手我們就停

債務危機快爆了？美財長親揭「這時間點」會出事　籲國會快行動

男後腦杓長出12公分「惡魔角」！　醫生也傻眼：25年來第一次見

大阪世博黃金周後仍擠爆　主辦方出手！將增加周末預約名額

印度動員14步兵營「高度戒備」　控巴基斯坦也調兵：有進攻意圖

巴基斯坦召開「核武決策會議」？　防長否認：並無安排

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

「放假再+5」三讀通過　表決紀錄反對名單曝

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

快訊／中美關稅破冰談判只維持一小時？雙方快速離場引關注

醫生宿舍、Airbnb裝針孔！英男自爆GG小想偷拍　拿來「比大小」

日雙屍血案！老夫婦「睡夢中遭砍死」　16歲親孫被捕

川普好挫敗！　私下認了：結束烏俄戰爭、加薩衝突「很困難」

美提議助印巴調停！巴基斯坦反擊釀1死　喊話：印度停手我們就停

債務危機快爆了？美財長親揭「這時間點」會出事　籲國會快行動

男後腦杓長出12公分「惡魔角」！　醫生也傻眼：25年來第一次見

大阪世博黃金周後仍擠爆　主辦方出手！將增加周末預約名額

印度動員14步兵營「高度戒備」　控巴基斯坦也調兵：有進攻意圖

巴基斯坦召開「核武決策會議」？　防長否認：並無安排

林佳緯花蓮返鄉5安創新高　感性告白「媽媽我愛你」

港籍旅客山路單車故障　台東警方熱心協助解困

吉力吉撈再見安打　味全延長賽1比0勝樂天

桃園市慶祝母親節　表揚114年47位模範母親

才被跟騷狂粉拉扯受傷！　曹雅雯開唱崩潰求救：她又來了

快訊／中美關稅破冰談判只維持一小時？雙方快速離場引關注

雲林夏日最甜節慶　二崙西瓜節用甜蜜串聯在地魅力

賈靜雯「羨慕大小S姊妹情」！暖送祝福喊話S媽　修杰楷也發聲

小S揪眾星緬懷大S竟遭疑「為復出鋪路」！　賈永婕護友高EQ回擊

太傷演員形象！辛叡恩遭公司禁跳舞　台灣解封「生鏽機器人舞步」竟進步了

小小勇腳乖巧等鑽轎底 　超萌模樣融化網友❤

國際熱門新聞

男後腦杓長出12公分「惡魔角」　醫生也傻眼

台灣入列！　彭博曝川普政府優先談判清單

飲彈後還活著　幣圈神童躲回父母家

騎士遭電纜擊中　當場斷頭亡　

即／巴基斯坦宣布關閉領空　禁止航班進出

即／巴基斯坦宣布「展開軍事行動」反擊

美大使館警告：烏克蘭恐有「重大空襲」

13歲少年「獲百所大學錄取」　有望創世界紀錄

川普：維持各國基準關稅至少10%　但允破例

被課川普關稅　首批中國商品抵美

債務危機！美財長揭「出事時間點」

川普鬆口對中關稅降到80%！決定權在他

南韓執政黨整合失敗　破天荒撤銷候選人資格

川普私下認了　結束戰爭「很困難」

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

范瑋琪曝「大S拔掉呼吸器前最後對話」又被罵

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

發白沙屯媽祖結緣品違停起口角　赤膊男被壓地狂扁畫面曝

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

知名隱形眼鏡大廠驚傳倒閉　官方聲明：虧損到無法營業

台灣1校停辦「荒廢6年」周圍淪鬼城！校產有20億

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

白沙屯媽祖回鑾爆搶抬轎！轎桿突斷裂　廟方回應了

男後腦杓長出12公分「惡魔角」　醫生也傻眼

F-16飛官威脅「姪女女兵」發生性關係　4度逼到寢室

前獅投手王朝民過世　曾抗癌圓夢

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

歌手羞辱鄭家純「就肉便器」遭炎上！她出手提告

太爆笑！大谷讓敵隊球迷變心

控AJ哥「關直播打人」　弱勢男挨揍委屈曝緣由

更多

最夯影音

更多

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面