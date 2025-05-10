醫生宿舍、Airbnb裝針孔！英男自爆GG小想偷拍　拿來「比大小」

圖文／鏡週刊

英國34歲麻醉科醫師自稱因自己陰莖小，便在Airbnb出租房屋及醫院員工宿舍裝設針孔攝影機，拍下同事及旅客，犯案近3年來共有約30人受害，最終被判處18年徒刑，出獄後還得接受9個月管束，並列入性犯罪者名單10年。

綜合《BBC》及《獨立報》報導，俞英嚴（音譯，Ju Young Um）將針孔攝影機藏在位於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）海恩蘭（Hyndland）地區的房屋，該住所部分空間曾透過Airbnb出租，而他還在鄧弗里斯加羅韋（Dumfries and Galloway）皇家醫院員工宿舍的空氣清新劑與煙霧警報器內裝設針孔攝影機。

他的罪行曝光是因有受害人察覺，芳香劑對準廁所與淋浴間相當奇怪，仔細查看芳香劑才發現內部竟有小型攝影機，進一步檢查後又在煙霧偵測器發現第3台針孔攝影機。警方獲報後扣押攝影機、1部手機、1台筆電與1個儲存裝置，其中包含多名受害者影像，且檢方認為俞英嚴是預謀犯案。

俞英嚴起初透過窗戶偷拍第一名受害者沐浴，後來乾脆將針孔攝影機裝在醫院員工宿舍煙霧警報器上，繼續偷拍該名受害者與其伴侶私密影像。另一名醫師透露，某次赴宴後曾使用俞英嚴位於海恩蘭地區房屋的廁所，得知被偷拍時感到震驚與背叛。甚至有一名醫護人員在3個月內被偷拍9次洗澡與如廁。

▲ 俞英嚴因偷拍不僅丟工作、坐牢，出獄還得被登記性犯罪名單中長達10年。（翻攝自BBC、獨立報）

格拉斯哥檢察官吉布森（Fraser Gibson）痛批俞英嚴濫用被害人對他的信任，嚴重侵犯多人隱私，只為滿足私欲，同時感謝所有協助完成本案起訴的所有人，讓俞能被繩之以法，讓他人免於再受到傷害。檢警指出，其犯罪行為發生於2020年11月至2024年8月間，共拍攝21名男性與9名女性，其中包括4名醫師。

俞英嚴供稱，青少年時期被診斷為「疑似巨人症（suspected gigantism）」，這可能導致他陰莖偏小，坦承曾偷拍30人，並利用這些影像比較陰莖尺寸。但他20年來皆未尋求醫療協助，直到因偷拍被捕後才首次診斷出「身體臆形症（body dysmorphia）」。他因此案被停職，且被勒令不得繼續從醫。

格拉斯哥治安法庭審理時認定俞英嚴觸犯23項罪名，法官馬倫（Owen Mullan）指出，俞英嚴的行為已達到需判處監禁的程度，因此宣判俞須入獄服刑18個月，出獄後還須接受9個月監管，並列入性犯罪者名單10年。蘇格蘭警探吉爾克里斯特（Cameron Gilchrist）強調，任何形式的性犯罪都不可容忍，「我們將徹查每一項通報，無論事情發生多久。」

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