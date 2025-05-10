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老師爆霸凌特教生！　逼拍影片羞辱

桃園某國小的特教學童遭C姓教師不斷找莫須有理由懲處；示意圖。（Pixabay／Image by 三江 韦）

▲桃園某國小的特教學童遭C姓教師不斷找莫須有理由懲處。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

桃園再爆校園霸凌！本刊接獲爆料，指某國小一名特教學童，遭班導C姓教師不斷找莫須有理由懲處， 不僅要他罰寫超過百次，還多次將其作業簿丟到地上；該學童零食遭其他同學偷吃，請老師協助又遭當眾羞辱；更離譜的是，老師還故意刺激學童發怒，再錄下影片傳到班級群組讓家長觀看，塑造其有不良行為，害其出現輕生念頭。

學童家長向本刊指出，小孩自小就被鑑定有自閉症、過動症附帶書寫障礙，入校就讀後，校方每學期都會與導師、家長及輔導師召開訂定個別教育計畫。但112年（西元2023年）9月間，小孩向家長反應不想上學，後來發現C師經常因打掃不認真、不幫助別人、作業缺交為由要他罰寫，動輒超過百次，還把他的作業丟在地上，當眾羞辱他。

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更誇張的是，這名學童到C師主持的電影社團看電影，期間零食被人搶走，他向老師反應，C師卻以「不與人分享、無同理心」為由處罰他；C師還曾在課堂間故意激怒學童，錄下他坐不住、移動桌椅的影片，傳送到家長群組，告訴家長他常威脅同學，製造家長、同學的排擠、孤立，讓學童非常痛苦。

家長掌握證據，去年1月向校方檢舉C師霸凌，並向桃園地檢署家長忍無可忍，更對C師提起強制、妨害名譽及傷害等告訴。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。


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