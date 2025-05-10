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白宮：川普和澤倫斯基通話　盼俄烏同意30天停火

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普近日與烏克蘭總統澤倫斯基進行通話，討論了俄烏戰爭的停火方案。白宮發言人李威特今天透露，川普提出的30天無條件停火計畫，已獲澤倫斯基支持，並期盼俄羅斯也能接受，以促進和平進程。

李威特在記者會中證實，澤倫斯基昨日主動致電川普，通報烏克蘭國會已批准美烏關鍵礦產協議。兩人除了談及合作細節，也深入討論川普提出的停火方案。李威特引述川普的說法指出，這次通話「非常良好且具成效」。

川普稍早於社群媒體上呼籲俄烏雙方能遵守30天的無條件停火協議，並警告若停火未能落實，美國及其盟友將加強對俄羅斯的制裁。他強調，這是實現長期和平的重要一步。

外媒報導指出，澤倫斯基在通話中表示，30天停火是俄烏邁向和平的「真正指標」，烏克蘭已準備好立即執行停火措施。他並批評俄羅斯總統蒲亭僅宣布短暫3天停火以紀念二戰勝利日，形容此舉「毫無意義」。

至於川普下週的中東行程，將造訪沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國。針對是否會藉此機會與俄羅斯總統蒲亭會面，李威特明確表示，「這不會發生」。

俄烏戰爭至今已超過3年，川普自今年1月底上任以來，積極推動俄烏永久停火，但迄今未能促成俄方做出重大妥協。

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