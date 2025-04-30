86歲男娶「小33歲已故兒的女友」　女兒暴怒拿斧頭狂砍家門

▲標叔的房子。（圖／翻攝自大皖新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東佛山一名86歲的標叔近日與小33歲的王小姐登記結婚，引起標叔的女兒覃太太不滿。覃太太表示，王小姐是已故哥哥的女友，「在大哥死後又傍上自己父親，明顯是覬覦父親名下的房產等財產。」她因此不滿，三番五次破壞標叔家的大門，令標叔相當無奈。

據《大皖新聞》報導，王女士則明確表示，她因為老人已故兒子的關係，與老人在同一屋簷下一年多時間，早已把他當成親人，之所以要結婚，其實就是為了防止老人被送至老院。

標叔的老伴於2022年過世，其與亡妻有兩名子女，女兒出嫁後，沒有一起生活，兒子則一直未婚。2024年初，兒子帶回了他的女朋友王小姐，三人便一直生活在同一屋簷下，其間王小姐一直照顧他們起居飲食。今年2月，兒子因肝病去世。

標叔表示，兒子過世後，已經有一年多沒聯絡，甚至連微信都已經把他封鎖的女兒忽然出現，女兒不但要求王小姐馬上離開，還要把他送到養老院，均遭到他拒絕。

標叔無奈說道，「我換一次鎖她就砸一次，至今已經有四五次了，除了撬門、砸鎖、堵鎖孔，女兒還破壞家門口的電動自行車充電樁、剪斷電線，發起狠來連牆上的磚都被她敲開，女兒不只把王女士的物品丟出屋外，還把自己使用多年的床鋪棉被統統扔掉，多次報警也無濟於事。」

▲王小姐表示，「有一次，我看到覃女士還拿著斧頭砸門，那場景真的很嚇人。」（圖／翻攝自大皖新聞）

覃太太表示，「我對她印象很差，但只是感覺，說不出原因，她剛來的時候，聲稱自己叫『王然』，但直到他們登記後，我才知道這不是她的真實姓名，一個連自己真名都不願意告訴別人的女人，接近哥哥和父親的目的和動機可想而知。

她還表示，在母親過世後的一年多時間內，自己幾乎每天都會回去為父親做飯，只是後來王小姐來到了父親家後，她出於對對方的厭惡，便沒有再來照顧老人，「因為父親年事已高，也想送他到養老院頤養天年，但父親已經被王女『洗腦』，說什麼也不同意。」

王小姐則指出，老人所住的房子不但是違建房，還屬於村里的宅基地，外人之間根本沒辦法流轉，「是覃太太一直惦記著老人的房子，在她哥哥在世的時候，就已經想聯合哥哥一起將老人送到養老院，然後把房子出租，但她的哥哥沒有同意。」

王小姐對於結婚原因則說道，她知道老人一直很抗拒到養老院居住，所以她想著如果自己可以和標叔有夫妻的名分，作為他的監護人，就可以避免他被送到養老院，「老人家要求很簡單，能安穩地生活，口袋裡有些零用錢就行了，但她女兒連這點小願望都不能為父親實現，別人不理解我的做法，包括我自己也不理解自己。」

當地村委會的工作人員表示，為了處理此事，村委、婦委、公安、駐村律師以及龍江鎮婦聯已經先後組織10多次調解，但「清官難斷家務事」，這些調解最後均以失敗告終。