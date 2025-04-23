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大陸 大陸焦點 特派現場

廣東經濟成長低於全國　前景惹關注

▲▼中國大陸工廠,紡織。（圖／路透社）

▲廣東經濟成長放緩，引起各界關注。（圖／路透社）

文／中央社

中國大陸廣東省首季經濟成長（GDP）只有4.1%，低於中國全國增幅，這種情況明顯受到房地產問題拖累；外界也關注到，美國對中國提高關稅，將對廣東經濟的衝擊更為明顯。

綜合大陸和香港媒體的報導，大陸多個省市近日陸續公布今年首季經濟成長表現，其中浙江首季GDP比去年同期成長6%，機械人、新能源汽車等先進製造業是該省的經濟火車頭，民營企業的貢獻率為78.5%。

相對之下，廣東統計局昨天發布的數據顯示，今年第一季，該省生產總值為人民幣3兆3526億元，較去年同期成長4.1%，低於中國全國首季5.4%的增幅。

中國房市,房產雲,中國房地產,▲▼在中國廣東省深圳的房地產博覽會上觀看住宅建築的比例模型。（圖／路透）

香港一些報導指出，廣東首季經濟成長低於中國全國，明顯受房地產行業拖累，期間全省房地產開發投資下降15.2%，新建商品房銷售面積下降9.4%。

據報導，廣東省政府前天召開全省第一季經濟形勢分析會，強調要聚焦當前經濟運行面臨的突出問題，盡快推出更多激勵性政策，主動幫助企業排憂解難，並要穩住外貿基本盤，辦好廣州交易會等。

星島日報今天在報導中指出，2024年，廣東GDP成長3.5%，連續兩年無法達標，引發經濟「失速」的質疑，甚至有分析指其經濟第一省地位可能被江蘇取代。

報導認為，廣東是第一外貿大省，外貿體量長期占中國全國1/5左右，美國對中國關稅戰的影響，將在第二季度浮現，對廣東的衝擊或更明顯。

▲▼ 大陸深圳。（圖／路透）

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