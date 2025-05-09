粉紅超跑突加速往北！預計今晚進大甲　信眾期待「雙媽會」成真

記者白珈陽／台中報導

白沙屯媽祖今天（9日）進入台中梧棲區，下午1時於梧棲永元宮起駕，陸續前往童綜合醫院、梧棲浩天宮祈福，至下午5時許，媽祖鑾轎抵港埠路、民族路口時，突然「飆速前進」，整個隊伍、甚至連隨隊的警方都開始小跑步，讓民眾見識到「粉紅超跑」之稱名不虛傳。據了解，白沙屯媽今晚預計將進入大甲區，或許白沙屯媽也期待相會大甲媽，才會加快腳步。

▲白沙屯媽祖鑾轎加速移動，連隨行員警都開始小跑步。（圖／民眾提供）



白沙屯媽祖鑾轎今天清晨5時從彰化市起駕，上午10時47分進入台中市梧棲區，數十萬信徒湧入，媽祖鑾轎上午停駕於永元宮，下午1時起駕；2時許抵達梧棲童綜合醫院，總院長童敏哲率醫療人員接駕，也有病患與信眾等待媽祖到來，眾人齊喊「媽祖我愛祢」，場面令人感動。

▲總院長童敏哲率醫療人員接駕，也有病患與信眾等待媽祖到來，眾人齊喊「媽祖我愛祢」。（圖／民眾提供）



鑾轎停駕至下午3時10分再度起駕，往高美方向前進，途中行經梧棲浩天宮，隊伍行至港埠路與民族路口，突然開始加速前進，全體信徒包含隨行員警大幅邁動腳步，隨後鑾轎越行越快，全部的人從快走變成小跑步，有員警驚嘆，「這速度比南下還快，不愧是粉紅超跑。」

目前鑾轎隊伍趕路至台61西濱快速道路橋下，清水警分局與大甲警分局完成交接，預計今晚隊伍進入大甲區，民眾可望看見白沙屯媽祖停駕鎮瀾宮，再現「三媽會」盛況。

▲鑾轎隊伍越走越快，預計今晚進入大甲區。（圖／民眾提供）