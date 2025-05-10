白沙屯進香近尾聲！回宮後「閉關12天」才開爐　專家解釋了

▲白沙屯媽祖進香。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

文／CTWANT

近期苗栗白沙屯拱天宮媽祖搭乘著被信徒暱稱為「粉紅超跑」展開進香活動，如今10天9夜的徒步行程也進入尾聲。目前有消息指出，白沙屯拱天宮媽祖在結束活動之後，要閉關12天才會開爐。為此，白沙屯媽祖網路電視台創辦人駱調彬解釋，這段時間，信眾仍可前往拱天宮參拜二媽與三媽，12天後的「開爐儀式」結束後，媽祖會再度與信眾會面。

據了解，此次白沙屯拱天宮媽祖進香活動與其他進香隊伍不同，行程與路線從未事先規劃，起駕、駐駕、夜宿甚至路線方向，皆由鑾轎行進當下的指示決定，因此被信眾視為「媽祖親自指引的路」。這種全憑旨意走向的行程，讓進香過程充滿不確定與神秘色彩，也因此更吸引大量香燈腳加入朝聖行列。據了解，這次白沙屯媽祖遶境，吸引了33萬名香燈腳跟隨。

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而在專責運送香火的香擔組，從北港朝天宮迎回的百年香火送回拱天宮主殿後，媽祖的鑾轎將於回宮當日下午2時35分抵達正殿，隨後由廟方人員恭請媽祖安座，同時將裝有萬年香火的火缸送入神房，讓紅色布幔垂下，這同時也代表著進入一段為期12天的閉關沉澱期。

為何會有12天的閉關期，根據《三立新聞網》報導指出，白沙屯媽祖網路電視台創辦人駱調彬解釋，這段期間代表一年12個月的濃縮象徵。

駱調彬表示，在這12天中，大媽祖將不對外現身，但信眾仍可前往拱天宮參拜二媽與三媽。直到「開爐日」當天，神房紅布幔才會被掀開，火缸重新請出，執事人員將香灰撒入正殿主爐，這才完成「合爐」儀式，最後才將融合過後的香火移往拱天宮二樓專用香爐位置。

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