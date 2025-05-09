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苗栗男木棍猛砸大罷免宣傳車　檢2罪提公訴求處重刑、褫奪公權

▲罷團停放苗栗縣苑裡鎮的宣傳車遭砸，警方案發1小時餘逮捕涉案男子依法偵辦中。（圖／翻攝「苗栗國罷免立委連線」FB）

▲苗栗一名男子不滿大罷免，竟當街拿木棍砸宣傳車，遭檢方提起公訴。（圖／翻攝「苗栗國罷免立委連線」FB）

記者楊永盛、趙蔡州／苗栗報導

苗栗縣38歲邱姓男子因不滿大罷免，5日上午在苑裡鎮新興路、信義路口看見罷團宣傳車時，竟持木棍上前瘋狂砸車。苗栗地檢署檢方經多日調查後，認定邱男舉動已涉犯《罷免法》強暴妨害他人為罷免案連署及《刑法》毀損罪，向法院提起公訴並請求從重量刑、褫奪公權。

苗栗地檢署9日表示，針對5日發生的懸掛罷免宣傳旗幟車輛遭人暴力敲擊毀損案件，檢察官案發當日（5日）即訊問邱男，經調查相關事證後，認定邱男涉犯《罷免法》第98條第1項第2款以強暴妨害他人為罷免案連署，以及《刑法》第354條毀損罪，並於9日提起公訴，請求法院從重量刑、褫奪公權。

苗栗地檢署表示，罷免制度係法律所定之公民政治權利，切勿因立場不同，而以強暴、脅迫或其他非法手段妨害他人為罷免案之連署等活動。任何意圖干擾民主程序、破壞公共秩序之行為，均屬違法，地檢署將依法從速嚴正偵辦，從嚴究責，以維護社會法治。

事件發生在5日上午10點多，苗栗通霄警分局接獲民眾報案，指稱有1名騎乘機車的男子在苑裡鎮新興路、信義路路口，大約苑裡鎮公所北側，持木棍猛砸、破壞停放在路邊的罷免團體藍色宣傳車，導致宣傳車車窗幾乎全毀，犯案後騎車逃逸。

警方調閱監視器以車追人，並於5日上午11點40分許前往邱男住家逮捕邱男，邱男供稱因不滿大罷免，才會砸車洩忿，甚至說出「大罷免就是挑起戰爭的行為」等。檢方經複訊邱男、調查相關事證後，9日宣布案件偵結，認定邱男涉犯《罷免法》、《刑法》2罪，向法院提起公訴。

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