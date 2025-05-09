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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨涉偽造罷免連署多人認罪　綠：國民黨違法作亂還攻擊司法

▲朱立倫、羅智強在捷運大安站外進行反罷免街講。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者杜冠霖／台北報導

針對罷免綠委林俊憲、王定宇涉及偽造文書案，台南地檢署昨日正式起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，另有37名國民黨工及親友因坦承犯行緩起訴，相關犯罪時間與行為也隨之曝光。民進黨今（9日）召開記者會批評，隨著國民黨犯罪證據浮上檯面，且有37名黨工已認罪，顯見朱立倫帶領的國民黨，在台灣社會違法作亂，自己犯法還攻擊司法，聚眾包圍檢調撒野胡鬧，瞎扯政治迫害。國民黨違法事件頻傳，不知悔改，朱立倫要負最大責任。

民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎召開「就是抄！國民黨偽造連署罪證確鑿，朱立倫別再閃躲！」記者會，吳崢表示，隨著台南地檢署針對國民黨罷免王定宇及林俊憲委員乙案予以起訴，根據起訴書內容詳細臚列國民黨行使系統性、組織性的偽造文書產業鏈。

依犯罪時間序列，今年1月20日晚間，國民黨台南市黨部副主委莊占魁，接獲國民黨中央指示限期於2月1日前，提出對立委王定宇及林俊憲各自三千份罷免提議連署書；1月21日，副主委莊占魁隨即邀集選舉區之幹部開會，就黨中央所揭示的目標「分配責任額」，但今年年假是從1月25日開始放假，亦即國民黨台南市黨部接獲指令後，在年假前的工作日只剩短短的四天時間，在這麼急迫時間下，唯一只剩「抄」的途徑。

吳崢說，起訴書也清楚載明，國民黨台南市黨部以一張連署書2元、3元不等價碼找幫手代抄。在1月30日，甚至有黨籍幹部轉傳副主委莊占魁所寄送「請清明兩天務必完成各1000份」、「現在分配下去抄還來得及」等訊息；在2月6日，所遞交中選會罷免提議連署書，竟還錯誤百出，將連署人名冊之「連署」二字，逕自加工蓋用私章更正為「提議」。

吳崢直言，這種違法命令出自於國民黨中央黨部，竟連犯罪加工地點也在國民黨中央黨部，甚至，最後完成送件的內容仍然存有許多錯誤，後續連補件資料依舊是抄黨員名冊。很清楚地，國民黨中央到地方黨部對於連署書的處理方式就是「抄」，這就是偽造文書一條龍產業鏈，國民黨自己下令逼地方黨部抄名冊，被抓以後再自己聚眾包圍地檢、政治攻擊司法，這種狡辯的態度未來只會被全台人民看破手腳。

黃帝穎表示，台南地檢署依據偽造文書等罪起訴，檢察官偵查程序過程嚴謹，才能連過兩關，第一關是嚴謹蒐證才能說服法院，核發搜索票搜索國民黨台南市黨部，第二關是嚴謹蒐證聲押，才能說服法院裁准羈押禁見莊姓副主委等黨工，連過兩關後正式提起公訴，其中更有37位國民黨人犯後坦承犯行，獲得緩起訴處分，大量的死人連署就是偽造文書的鐵證，37位國民黨人認罪等於打臉朱立倫法盲瞎挺偽造文書犯罪。

黃帝穎更說，過去從未發生過高比例、高達1923人的大規模死人連署，過去沒有先例，當然沒有比較基礎，就沒有國民黨虛構的「辦藍不辦綠」的問題，因為過去根本沒有1923個高比例、大規模的死人來做偽造文書的行為，所以根本無從比較，朱立倫瞎挺偽造文書犯罪，簡直是國內法律實務界認定的「法盲」。
 

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