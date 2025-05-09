苗栗罷團連署站又遭威脅　賓士男停紅燈「催油門燒胎」嚇女志工

▲苗栗市罷團連署站前道路，有男子蓄意燒胎，女志工感到被恐嚇報案，警方1小時查獲涉嫌人依法送辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗罷團公民團體積極推動連署，但繼5日苑裡鎮發生宣傳連遭砸毀事故，苗栗市日新街的連署站前，今（9日）上午有1輛轎車利用停等紅燈時，在據點門口旁道路上蓄意猛催油門「燒胎」，大量白煙一度遮蔽視線，嚇壞剛到據點的女志工。警方網路巡邏發現此事，案發1小時查獲徐姓涉嫌男子到案，下午依公共危險和恐嚇罪嫌移送檢方偵辦。

公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第1選區泛藍無黨籍立委陳超明、第2選區國民黨籍立委邱鎮軍，5日1輛停放苑裡鎮路旁的宣傳車無端遭砸，警方立即逮捕嫌犯法辦。

今天上午9時22分許，罷團設在苗栗市日新街、中正路口的一家咖啡店連署站前，竟有1輛賓士轎車，利用停等紅燈空檔，停在據點斜對面道路上，直接上演約30秒的「燒胎」，陣陣瀰漫道路，尖銳聲音和煙霧，嚇壞剛開門的女志工和民眾。苗栗縣議員曾玟學等人也分享影片和訊息，稱繼苑裡鎮發生砸車事件後，又出現苗栗市燒胎事件，暴力威脅持續發生，連署還剩最後3天，請把握最後時間一起加入連署。

苗栗警分局表示，上午網路巡邏時發現此案，一邊調閱路口監視器畫面，鎖定涉案徐姓男子（43歲）身份，一邊前往連署站調查案發經過，女志工也控告燒胎駕駛恐嚇罪嫌。警方請示苗栗地檢署後，檢方指示依公共危險、恐嚇罪嫌偵辦；徐嫌到案後辯稱：停等紅燈無聊，臨時起意燒胎測試車子性能，否認有恐嚇意思。