受訪一半羅明才突變唱跳歌手！　開金嗓唱「我不同意罷免」

▲羅明才唱歌表示他不同意罷免。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

罷免國民黨籍立法委員羅明才團隊今（9日）到新北市選舉委員會，送交約3.4萬份第2階段連署書。對此，羅明才受訪時特別用童謠「兩隻老虎」改編成「不同意罷免」歌曲，手舞足蹈地呼籲民眾「不同意罷免」，不要每天搞惡霸、搞對立。

罷免羅明才的公民團體「拔羅波」今（9日）赴新北市選委會送交二階段連署書，達成率115％。罷團領銜人吳柏偉指出，這些連署書象徵著新店居民32年來對改變的渴望，他也呼籲更多民眾勇敢站出來，一起為新店打造不一樣的未來，希望藉由罷免，推動國家體制升級，實踐更民主、更進步的中華民國。

對此，羅明才表示，蘿蔔其實是很可愛的，這麼可愛的蘿蔔全部拔光的話，以後大家怎麼喝蘿蔔湯？罷免雖然是公民的權利，但如果濫用的話，就是民主的倒退，造成社會對抗對立。全世界的民主沒有像台灣這樣的，台灣頭到台灣尾搞全面性的罷免。羅明才提到，罷免團體搜集到的這些連署書都是幾萬份的，外界就有這些資料，如果流向詐騙集團的話，有沒有什麼保障？

話鋒一轉，羅明才把手上的資料放下，並表示，母親節即將到來的時候，他要分享媽媽們內心的期盼，就是一個反罷免的歌曲。羅明才邊跳邊唱的，用童歌「兩隻老虎」旋律唱出「我不同意罷免，我不同意罷免！不同意！不同意！為了新店更好，為了人民更好！不同意！不同意！」。

羅明才認為，社會應該是要和諧、理性的，最重要是台灣珍惜好不容易的民主制度，不是每天搞惡霸、對立，應多一點和平。



