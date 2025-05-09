苗栗罷2藍委2階仍未達門檻　前客委會主委楊長鎮剃髮聲援

▲苗栗罷藍委公民團體今召開記者會，前客委會主委楊長鎮為聲援領銜人陳翊綾（黑衣），當場剃髮、讓陳感動落淚。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

「苗栗國罷免立委連線」等公民團體，為推動罷免國民黨苗栗縣籍立委陳超明、邱鎮軍案能達成2階連署法定門檻，今（9日）在苗栗市文昌祠前召開《敬文昌‧罷黑道‧救苗栗－為下一代站出來》行動記者會，呼籲鄉親踴躍連署罷免案；第一選區罷免領銜人陳翊綾因罹癌掉髮，前客家委員會主委楊長鎮也當場剃頭髮聲援陳和罷團的行動，讓陳當場感動落淚。

苗栗第一選區罷免陳超明、第二選區罷免邱鎮軍的罷免團體「苗栗國罷免立委連線」，分別由陳翊綾、客家大老李喬擔任罷團領銜人，目前啟動第2階段連署，距離5月12日的送件截止日期只剩3天，2區都各短差4,000份才能通過法定罷免門檻，罷團積極推動搶救行動，今天在苗栗市文昌祠前，召開《敬文昌‧罷黑道‧救苗栗－為下一代站出來》行動記者會，前客委會主委楊長鎮、前中部辦公室執行長徐定楨、作家張典婉和客家大老吳應文等人到場聲援。

罷團指出，針對立委邱鎮軍在立法院的暴力行為及日前苗栗公民團體宣傳車竟遭人持棍砸毀表達嚴正譴責，訴求應廣納尊重各界聲音，今天苗栗有志之士與各界客家社團代表以「救苗栗聯盟」，呼籲苗栗鄉親為下一代勇敢挺身簽署罷免2階連署，翻轉苗栗黑金暴力形象，喚回「敬文重教」之風，並齊呼「罷黑道」、「救苗栗」、「為苗栗下一代站出來」等口號。

前客委會主委楊長鎮到場聲援，指某些立委在審預算時曾提刪減與大額凍結預算，雖然面對民意壓力撤回提案，最終仍支持其黨團的提案統刪，客委會2025年度預算遭刪減約1.9億、凍結業務費30%，不僅刪了國家預算，也阻斷客家文化傳承與國家語言發展。楊長鎮為聲援領銜人陳翊綾因罹癌頭髮幾乎掉光，當場剃髮展現聲援、疼惜陳的心意。

李喬因身體健康因素未出席，由陳翊綾代為宣讀聲明，除感謝各界前來苗栗支援，也再次呼籲鄉親簽署2階罷免連署書勇於拒絕黑金、反抗黑道，重建苗栗良知。記者會後，罷團聯盟成員掃街宣傳，希望在最後關頭達到2階門檻。