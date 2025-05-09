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桃機排班計程車碰撞租賃車害翻車3車連環撞　幸無人受困、原因待查

▲桃園機場第一航廈今天下午發生排班計程車與租賃車碰撞事故，造成3車連環碰撞導致租賃車翻覆事故。（圖／航警局提供）

▲桃園機場第一航廈下午發生3車連環碰撞，導致一輛租賃車翻覆。（圖／航警局）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場第一航廈今（9）日下午發生排班計程車與租賃車碰撞，導致租賃車翻覆的3車連環撞事故。航警局到場處理時，所幸無人受困，僅租賃車駕駛受到擦挫傷，警方為3名駕駛進行酒測，酒測值均為零，初步調查疑似計程車向左行駛時，與直行租賃車發生碰撞導致翻覆，隨後又往右偏移，撞上臨停在路邊的另一輛租賃車。至於真正肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園機場第一航廈今天下午發生排班計程車與租賃車碰撞3車連環碰撞事故，航警人員到場處理。（圖／航警局提供）

▲航警人員趕抵現場處理。（圖／航警局）

航警局指出，今日下午3時12分許，勤務指揮中心接獲通報，在桃園國際機場第一航廈航西路路段有3車連環碰撞事故，航警局立即派遣交通事故處理小組到現場處置。

航警局人員初步調查，機場排班計程車接載旅客後，自第一航廈航西路計程車上車處向左駛出時，與中間車道直行租賃車碰撞，導致租賃車閃避不及翻覆，隨後計程車又向右偏行，與路旁停止之租賃車發生二次碰撞。警方對3名駕駛實施呼氣酒精濃度測試，測定值均為零，現場完成測繪蒐證，將進一步調查事故肇因與責任歸屬。

▲桃園機場第一航廈今天下午發生排班計程車與租賃車碰撞3車連環碰撞事故，航警人員找來吊車將翻覆租賃車拖離現場。（圖／航警局提供）

▲航警人員找來吊車將翻覆租賃車拖離現場。（圖／航警局）

航警局表示，今年度迄今為止，該路段共發生14件碰撞事故，航警局特別提醒用路人，在道路上行駛應放慢車速，注意左右車前狀況，以避免類似情形再度發生。

 

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