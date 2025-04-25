網紅遺失杏仁酥竟完好找回！桃機失物招領效率讓人超驚喜

▲失而復得的杏仁酥，看見桃機「暖心效率」背後的堅持與用心。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

你敢相信嗎？一包小小的杏仁酥，在桃園國際機場遺失後，竟能完好無缺地找回來！最近網紅keykey洪在臉書上分享，朋友在出境時不慎將杏仁酥遺落，本以為已經無法找回，沒想到幾天後竟收到通知，不僅物品找到了，連包裝也毫無損傷，讓他驚嘆「台灣治安真的超好！」這則貼文引發網友熱議，紛紛留言表示佩服與羨慕，也有網友分享「我也曾在桃機找回失物」的親身經歷。

▲▼網紅keykey洪在臉書上分享，自己在桃園機場遺失杏仁酥，幾天後竟然完好無缺地找回來，引發網友讚嘆。

對於旅客常見的遺失情況，桃園機場遺失物招領處服務員王佩雯指出，旅客最容易遺失物品的地點，包括候機室的廁所、用餐區，以及安檢區。她說「出國氣氛輕鬆愉快，大家有時會不小心把東西遺落。尤其在安檢時，需要將所有隨身物品放入灰色籃子內，稍不留神就可能遺忘。」王佩雯說明，若清潔人員發現物品在原地三到四小時都無人領取，就會先交給航警局，接著由招領處接手保管，整體找回率相當高。不過她也提醒旅客，還是要留意自身物品，避免不必要的麻煩。

▲▼桃園機場遺失物招領處服務員王佩雯指出，旅客最容易遺失物品的地點，包括候機室的廁所、用餐區，以及安檢區。

若旅客發現物品遺失，可撥打電話或親自前往機場招領櫃檯進行詢問與登記。一旦確認物品已尋獲，旅客可依自身情況選擇三種領回方式：第一，親自到場領取；第二，委託親友代領；第三，選擇台灣境內宅配貨到付款服務。若遺失的是免稅品，機場也會確認遺失地點是否屬於境內，並提供海關聯繫方式；若遺失行李或於行李轉盤未領取，則需直接聯絡航空公司處理。

▲▼若旅客發現物品遺失，可撥打電話或親自前往機場招領櫃檯進行詢問與登記。

根據桃園機場統計資料，2024年全年客運量已達約4,492萬人次，幾乎回到疫情前水準。進入2025年，第一季平均每日進出人次超過13萬，創下近年新高紀錄，龐大的人流考驗著國門在服務、系統與應變上的整體實力，這起失而復得的杏仁酥事件，從接到通報到找回，機場工作人員展現了高效率和細膩服務，長期落實的SOP制度，讓桃機成為旅客的最佳神隊友。

▲▼在2025年4月最新SKYTRAX評比中，桃機勇奪全球最佳機場第43名。



桃園國際機場背後的服務細節，更榮獲國際肯定，在2025年4月最新SKYTRAX評比中，桃機勇奪全球最佳機場第43名，更拿下亞洲最佳機場人員第7名，從「流程效率」到「旅客服務」全方位升級，讓世界看見台灣機場的實力，也成為全球機場服務的新標竿。

▼桃機讓世界看見台灣機場的實力，也成為全球機場服務的新標竿。

