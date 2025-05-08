市價6千萬！泰國領「海洛因行李」飛桃園機場　德籍男子下場慘

▲德國籍男子2月間幫運一只行李袋入境桃園機場，被查出有3483公克海洛因，市價逾6千萬台幣。上為示意照，無關本案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

德國籍男子RU今年2月間經由姓名不詳男子告知，若幫運行李袋入境台灣，可獲得230萬美金重酬，RU貪圖鉅額報酬於今年2月先搭機至泰國曼谷，接獲運毒集團交付行李袋後，休息3天後搭機入境桃園國際機場，海關人員透過X光機查驗托運行李時，當場查出夾藏3483公克一級毒品海洛因，黑市價格逾新台幣6000萬元；桃檢複訊時，RU辯稱不知道行李袋內物品藏有毒品，但委託之人則說成功運輸入境可獲230萬美金，檢方偵結依違反毒品危害防制條例之製造、運輸、販賣第一級毒品罪嫌起訴，RU目前在押中。

檢警調查，德國籍男子RU於今年2月間接受販毒集團成員「Mr. Chow」告知，協助攜帶指定行李袋入境台灣，可獲得230萬美金之勞，雙方約定後，RU於2月11日搭機到泰國曼谷，停留3天後，販毒集團成員「Ms.June」交付一只行李袋，內夾藏3483公克一級毒品海洛因。

RU接獲行李袋獨自前往曼谷機場，於2月15日搭乘阿聯酋航空班機入境桃園機場，再入境時被財政部關務署海關人員透過X光機察覺有異，當場開箱查出一級毒品海洛因，被航警人員當場拘捕，並查扣其使用手機等證物。

桃檢複訊時，被告RU坦承有運送行李袋來台，辯稱不知道行李夾藏一級毒品海洛因，但也坦承友人告知若成功運送行李，可獲得230萬美金酬勞，檢方認為被告辯詞系推諉之詞，不予採信，依違反毒品危害防制條例之製造、運輸、販賣第一級毒品罪嫌起訴，RU目前關押在桃園看守所內。