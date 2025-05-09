提升偏鄉學童媒體識讀能力　市府新聞處引導孩童辨識新聞真偽

▲由桃園市府新聞處主導，為提升偏鄉學童了解媒體，由北桃園有線電視台今天上午在龜山區龍壽國小舉辦媒體識讀活動，讓小學生學習辨識假訊息。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為提升偏鄉學童媒體素養，由桃園市政府新聞處主導、北桃園有線電視協助的偏鄉學校媒體識讀活動，今（9）日上午在龜山區龍壽國小舉行，透過第一線記者以互動課程與實作演練，引導小學生認識新聞角色、打破刻板印象，同時學習辨識假訊息，在詐騙猖獗時空當下，為小學生建立起一道防詐防護網。

這項媒體素養活動，由第一線專業講師先以簡報教學，透過生動說明媒體在社會中扮演角色，以淺顯易懂方式，結合時下熱門的AI軟體展示，幫助小學生建立媒體識讀概念，避免被片面或虛假訊息影響，提升小學生辨別詐騙手法能力，更引導學生主動思考，避免被偏見與歧視透過媒體被放大，理解包容與平等之精神，活動還設有搶答遊戲，讓小朋友在學習過程充滿樂趣與參與感。

▲為提升偏鄉學童了解媒體，由北桃園有線電視台今天在龜山區龍壽國小舉辦媒體識讀活動，小學生模擬記者體驗上鏡播報新聞。（圖／市府新聞處提供）

活動中的「小記者STAND挑戰」，由小學生模擬記者上鏡播報，實際面對專業器材與設備，體驗新聞採訪現場，同學們逐一展現出高度專注與自信。在隨後進行的「訪問挑戰」中，小學生輪流擔任受訪者，面對鏡頭仍能侃侃而談，展現出初生之犢不畏虎之精神。

▲由北桃園有線電視台今天在龜山區龍壽國小舉辦媒體識讀活動，小學生媒體識讀活動後大合照。（圖／市府新聞處提供）

活動最後，小學生們手持「媒體識讀」標語牌拍攝大合照，承辦單位北桃園有線電視預告即將展開的有線電視媒體營活動，期待透過持續推動，讓更多偏鄉學童在媒體環境中培養思辨力、拒絕假訊息，活動在溫馨下落幕，為小學生們留下滿滿的回憶。