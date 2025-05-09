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打造健康台灣是政府責任　賴清德：生醫產業能成為台灣新護國神山

▲▼賴清德出席2025生策年會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席2025生策年會。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（9日）出席「2025生策年會」，肯定生策會積極搭建政府與產業之間的橋梁，並啟動醫療、科技與生技三大領域整合的超前部署，以實際行動協助政府推動各項健康政策。賴說，台灣擁有完整的健保巨量資料庫，醫療與高科技實力更是世界有目共睹，「在全球邁入AI科技時代的關鍵時刻，生醫產業能成為台灣另一座護國神山」。

賴清德致詞時表示，生策會創立以來，在王金平創辦人、翁啟惠會長、各位副會長及歷任幹部的努力下，積極搭建政府與產業之間的橋梁，並啟動醫療、科技與生技三大領域整合的超前部署，意義非凡。

賴清德表示，無論是前總統蔡英文任內推動生醫及精準健康產業，或是他上任後打造「健康台灣」的規劃，只要和生醫產業發展有關，生策會都扮演關鍵角色，集結產業力量提出建言，並以實際行動協助政府讓政策具體落實，他要代表政府向生策會表達十二萬分的感激。

賴清德表示，王金平前院長是他敬重的政壇前輩，翁啟惠會長是總統府「健康台灣推動委員會」的副召集人。他非常歡迎各位先進持續提供政府寶貴意見，讓政策更周延，共同促進台灣先進醫療和健康科技的發展。

賴清德指出，今年，台灣邁入「超高齡社會」，民眾的醫療照護需求日益迫切，如何打造「健康台灣」，讓國人活得久、活得健康，是政府的重要責任，也是他擔任總統的重要使命。

接著賴清德也說明，近一年來，經過執政團隊和各位先進的共同努力，我們推動了各項健康政策，無論是提高重要癌症篩檢率、設立「百億癌症新藥基金」、「三高防治888計畫」、「全民心理健康韌性計畫」或是大幅增加健保總額，推動5年489億元的「健康台灣深耕計畫」，都已經有初步的成果。

賴清德提到，目前，發展智慧醫療結合健康產業，推動生醫產業成為兆元產業，已經納入「擴大醫療投資、打造健康台灣」的核心計畫。例如，國家癌症防治計畫中的「次世代基因定序檢測」（NGS），透過NGS篩檢套組的研發，能讓醫材產業更加精進，而透過NGS所收集的BioData，也能促進精準醫療與生技產業的未來發展。

而各界關心的《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》，賴清德提到，也在去年6月三讀通過，為台灣再生醫療的發展奠定更好的基礎。但除了政府要有完備的法規制度，積極落實政策的決心，更要有卓越的醫療品質，加上國際級的科技實力，進行跨域整合，才能形成強大的健康產業後盾，為台灣生醫產業提供更多商機，為民眾提供更好的醫療照護服務。

「台灣擁有完整的健保巨量資料庫，醫療與高科技實力更是世界有目共睹。」賴清德說，在全球邁入AI科技時代的關鍵時刻，只要各界齊心努力，持續透過法規環境調整，放寬募資、投資限制，完備生技園區聚落，強化人才培育與場域試驗，相信生醫產業不僅可以立足台灣、布局全球，行銷全世界，也必定能成為台灣另一座護國神山。

賴清德強調，未來政府將持續與醫界、產業界合作，也期待生策會凝聚各界力量，扮演政府最佳智庫、橋梁，一起為促進國人的健康、國家產業的發展，創造更豐碩的成果。

▲▼賴清德出席2025生策年會。（圖／總統府提供）

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