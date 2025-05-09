昔批江宜樺是希特勒畫鬍鬚！藍營要求為失言道歉　陳其邁回應了

▲曾批江宜樺是希特勒！還在照片畫鬍鬚，李雅靜要求陳其邁道歉。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會今（9）日進行市政總質詢，市議員李雅靜質疑，過去高雄市長陳其邁擔任立委期間，將前行政院長江宜樺批評為「希特勒」，要求他應該為失當言論道歉。對此，陳其邁回應，自己一路走來始終秉持守護民主、反對獨裁的立場。

李雅靜指出，國民黨主席朱立倫日前將總統賴清德比擬為「希特勒」，遭德國在台協會嚴正譴責，強調納粹象徵極端暴行，不應輕率使用。

她進一步揭露，市長陳其邁在擔任立委期間，將前行政院長江宜樺批評為「希特勒」，甚至在江的照片上畫上希特勒鬍鬚，涉嫌人身羞辱與歷史意象的不當使用。

「既然德國在台協會對朱立倫表達嚴正立場，請問市長，您是否也應該為過去的失當言論道歉？」李雅靜質疑，這樣的比喻不僅對江宜樺極不尊重，也同樣輕率對待納粹歷史傷痛。

她也呼籲德國在台協會應秉持一致原則，針對市長陳其邁過去使用希特勒形象影射台灣政治人物的行為，做出同樣嚴正的立場聲明。她強調，歷史的痛苦不應淪為政治操作的工具，無論立場藍綠，身分高低，應該有共同標準與基本界線。

對此，陳其邁則回應表示，自己一路走來始終秉持守護民主、反對獨裁的立場。他強調：「歷史可以原諒，但歷史不能忘記。」

針對電力政策部分，李雅靜也提出，高雄市承擔全台重要發電任務，包括興達、南部及大林三座火力電廠，燃煤與燃氣裝置容量合計超過6,500MW，卻與北部同樣須負擔夏季電價加價，對高雄居民並不公平。

根據台電2023年統計，北部用電量930億度，發電量僅750億度，其中缺口需由南部供應。她呼籲市府向中央爭取「全年單一平日電價、取消夏季加價」，還給高雄人基本的用電正義。

▲李雅靜特別拿出「守護食安承諾書」請市長陳其邁簽署。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，近日澳洲進口豬肉接連驗出含有萊克多巴胺殘留，總量高達近7萬公斤流入台灣市場，引發食安疑慮。高雄市議員李雅靜於市政質詢中嚴正質疑中央管理機制鬆散，並批評「合法但不標示」的政策作法，嚴重忽視民眾的知情權與選擇權。

李雅靜建議高雄市政府應主動出擊，成立跨局處專案小組，加強對市售豬肉來源的稽查，要求清楚標示產地及是否含有萊克多巴胺，並推動「無萊豬承諾標章」制度，讓市民在選購時有明確依據，自主選擇食用安全。

在質詢中，李雅靜也特別拿出「守護食安承諾書」請市長陳其邁簽署，內容明確提出三大承諾：一、資訊透明；二、強化稽查；三、優先保護弱勢與兒童族群。

承諾書中強調，「本人作為高雄市市長，基於對市民健康與福祉的責任，鄭重作出上述承諾，並承諾相關政策將立即啟動，作為本市食安政策依據之一，並願意接受市民及議會之監督。」陳其邁在質詢後，當場簽署承諾書。

李雅靜表示，希望高雄能走在全國前端，真正落實資訊公開與食安把關，不讓市民在無知情的狀況下暴露於潛在健康風險中。