　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呼應陳其邁南星新機場主張　邱議瑩：列為參選政見全力爭取

▲▼邱議瑩出席小港機場新航廈停車場動土典禮。（圖／翻攝自Facebook／登真-邱議瑩）

▲邱議瑩出席高雄小港機場新航廈停車場動土典禮時，力挺市長陳其邁的「南星計畫區」新機場規畫案。（圖／翻攝自Facebook／登真-邱議瑩）

政治中心／台北報導

高雄市長陳其邁7日在市政總質詢中重申，可在「南星計畫區」設立24小時營運、雙跑道的國際新機場，以因應高雄長遠的航空運輸需求。有意角逐下屆高雄市長的民進黨立委邱議瑩，今天表態支持陳其邁的構想，並透露將會把新機場列為自己參選的重大政見之一，承諾全力推動相關規劃。

邱議瑩指出，自陳其邁去年提出南星新機場構想後，她即率先將此理念納入參選市長的政見規劃。她表示，目前小港機場雖正進行新航廈工程，但根據交通部的預估及高雄未來的經濟發展趨勢，僅靠小港機場升級不足以滿足需求，建設一座24小時營運、雙跑道的新機場，是高雄及南台灣航空產業的長遠策略。

此外，邱議瑩進一步說明，若能結合最先進技術，在南星計畫區推動新機場，將大幅提升高雄的空運量能，不僅能節省「南貨北送」的時間成本，還能解決小港、前鎮地區因機場影響的垂直空間限制，拓展地方立體發展潛能。她認為，此計畫若搭配捷運紅線延伸至林園、大寮等地，將形成高雄南方新都心，與高鐵科技之心、高雄車站大都更計畫相輔相成，構築城市發展的鑽石軸線。

邱議瑩強調，未來會持續協調市府與交通部，推動南星新機場計畫的進展，讓高雄在航空運輸與城市發展上持續領先，為市民帶來更多機會與便利。

陳其邁今天在議會答詢時指出，桃園機場腹地已接近飽和，為分散風險與因應產業布局，南部有必要設置一座全天候運作的國際機場，尤其南部近年變化很快，高雄有5個半導體廠，還有設備材料供應鏈廠商，未來1奈米廠也可能設在南部，所以現在正是規劃高雄24小時起降大型國際機場的最適當時機，而高雄南星計畫區，正是新機場最佳選擇，未來預計可透過填海造陸取得約1000公頃腹地，還可避免噪音問題，符合空域整體考量，再搭配捷運路網的建設，是具潛力的選址方案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李珠珢看球太認真「突做1舉動」　轉頭一看害羞了！表情全被拍
幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索
快訊／台南柳營工廠氣爆！100平方公尺毀損
特斯拉打翻水壺就壞？　專家揭維修成本真相
澎湖花火節取消「1演出」　主辦曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

呼應陳其邁南星新機場主張　邱議瑩：列為參選政見全力爭取

防剴剴案再發生！行政院立法　托育機構須保留30天錄影並上傳雲端

保訓會稱「預算被刪致調訓比降」　藍轟「沒救了」：沒提案也沒刪

綠稱藍白存心要台電漲電價　張啓楷批：倒果為因、愚弄民眾

3批澳洲豬肉驗出萊劑！　國民黨團要求公布流向、不許食安搞黑箱

郭智輝自家餐廳密宴AIT　周玉蔻：賴清德沒把他當自己人

調查官栽贓雲林縣長買票遭判撤職　張麗善質疑背後有政治黑手介入

藍委稱南韓央行打臉賴清德　林楚茵：在野黨勿操作資訊差落井下石

淪棄子？北檢傳賴苡任、李孝亮出庭　國民黨：有需要願提供協助

稱「涉不法也該等罷免完再追究」惹議　翁曉玲揭往例：超前告發是事實

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

呼應陳其邁南星新機場主張　邱議瑩：列為參選政見全力爭取

防剴剴案再發生！行政院立法　托育機構須保留30天錄影並上傳雲端

保訓會稱「預算被刪致調訓比降」　藍轟「沒救了」：沒提案也沒刪

綠稱藍白存心要台電漲電價　張啓楷批：倒果為因、愚弄民眾

3批澳洲豬肉驗出萊劑！　國民黨團要求公布流向、不許食安搞黑箱

郭智輝自家餐廳密宴AIT　周玉蔻：賴清德沒把他當自己人

調查官栽贓雲林縣長買票遭判撤職　張麗善質疑背後有政治黑手介入

藍委稱南韓央行打臉賴清德　林楚茵：在野黨勿操作資訊差落井下石

淪棄子？北檢傳賴苡任、李孝亮出庭　國民黨：有需要願提供協助

稱「涉不法也該等罷免完再追究」惹議　翁曉玲揭往例：超前告發是事實

金賽綸生前訴苦「1分鐘喘不過氣」　點名3人逼瘋她：真的好想死

金價飆升讓她忍不住！忘記密碼強拆保險箱　增值百萬看一眼也開心

檢調再出手！幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索

為生活增添美好儀式！居室空間、清潔衣物都有迷人香氣

呼應陳其邁南星新機場主張　邱議瑩：列為參選政見全力爭取

快訊／台南柳營工廠氣爆！100平方公尺毀損　35員工急疏散

正宮逼陪睡…又要求一起洗澡　陸劇男神被撲倒「禁慾火燒身」崩潰

導盲犬進元智校園　教您路上遇到牠要遵守「三不一問」

彰化五通宮10多尊神像「身首分離」！鐮刀男呆立現場動機不明

火燒車恐怖畫面曝！女駕駛感覺有異急停路邊　秒成火球驚險逃生

#白沙屯媽祖 鑾轎進南投　萬人隨行空拍畫面！

政治熱門新聞

後備軍人注意！今年將教召2萬人　14天驗證臨戰訓練＋全程戰鬥

關稅可變零？藍委半夜想到解方　建議卓揆砸1.2兆請美國幫蓋核電廠

白委要求郭智輝出示發票　卓榮泰：會再花時間證實郭講法是真的

師大附中生申請國防醫「出生南京」不符資格　國防部回應了

朱立倫稱「北市5藍委很安全」　戴錫欽曝民調實情：一點都不安全

調查官栽贓雲林縣長買票遭判撤職　張麗善質疑背後有政治黑手介入

國防部公告刪除兩蔣「陵寢」、「謁靈」　改為靈柩區、入營

24泛藍立委二階罷免門檻達標　名單一次看

罷免李彥秀連署送件142%　吳欣岱千字文先表態：不會參加補選

陳揮文切割「別再叫我藍營名嘴」

南韓央行行長認「美國施壓升值」？　外交部駁：國內報導過度詮釋

郭智輝遭爆密宴AIT圖利崇越　黃暐瀚點犯2錯誤：自己付錢也不妥

侯友宜謝國樑有共識　促中央速審基捷

預言今偵查庭3結果　李孝亮：要背黨中央搜索的鍋「不如把我押起來」

更多熱門

相關新聞

高雄需24小時機場解決宵禁困境　陳其邁喊話中央

高雄需24小時機場解決宵禁困境　陳其邁喊話中央

高雄市議員陳善慧今（7）日在議會總質詢時，提出高雄應興闢「第二座國際機場」，才可解決小港機場目前宵禁困境，讓大型飛機可以24小時降落。高雄市長陳其邁認同表示，從長遠角度來看，高雄24小時國際機場應該現在開始規劃，並喊話中央規劃要更前瞻，提前預作設想，對南部發展更有利。

高雄大同醫院換手經營「負評變6倍」

高雄大同醫院換手經營「負評變6倍」

高市府人事異動！新任海洋局長出爐

高市府人事異動！新任海洋局長出爐

藍白凱道戰獨裁！　陳其邁：藍營訴求不攻自破

藍白凱道戰獨裁！　陳其邁：藍營訴求不攻自破

不再上訴！打羅智強耳光判賠20萬　邱議瑩：欣然接受但要罷免惡人

不再上訴！打羅智強耳光判賠20萬　邱議瑩：欣然接受但要罷免惡人

關鍵字：

陳其邁南星計畫區南星新機場邱議瑩2026高雄市長

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

宥勝爆離婚！配偶欄空白

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民談前女友！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

台灣「速霸陸Solterra」官網下架

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面