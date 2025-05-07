呼應陳其邁南星新機場主張　邱議瑩：列為參選政見全力爭取

▲邱議瑩出席高雄小港機場新航廈停車場動土典禮時，力挺市長陳其邁的「南星計畫區」新機場規畫案。（圖／翻攝自Facebook／登真-邱議瑩）

政治中心／台北報導

高雄市長陳其邁7日在市政總質詢中重申，可在「南星計畫區」設立24小時營運、雙跑道的國際新機場，以因應高雄長遠的航空運輸需求。有意角逐下屆高雄市長的民進黨立委邱議瑩，今天表態支持陳其邁的構想，並透露將會把新機場列為自己參選的重大政見之一，承諾全力推動相關規劃。

邱議瑩指出，自陳其邁去年提出南星新機場構想後，她即率先將此理念納入參選市長的政見規劃。她表示，目前小港機場雖正進行新航廈工程，但根據交通部的預估及高雄未來的經濟發展趨勢，僅靠小港機場升級不足以滿足需求，建設一座24小時營運、雙跑道的新機場，是高雄及南台灣航空產業的長遠策略。

此外，邱議瑩進一步說明，若能結合最先進技術，在南星計畫區推動新機場，將大幅提升高雄的空運量能，不僅能節省「南貨北送」的時間成本，還能解決小港、前鎮地區因機場影響的垂直空間限制，拓展地方立體發展潛能。她認為，此計畫若搭配捷運紅線延伸至林園、大寮等地，將形成高雄南方新都心，與高鐵科技之心、高雄車站大都更計畫相輔相成，構築城市發展的鑽石軸線。

邱議瑩強調，未來會持續協調市府與交通部，推動南星新機場計畫的進展，讓高雄在航空運輸與城市發展上持續領先，為市民帶來更多機會與便利。

陳其邁今天在議會答詢時指出，桃園機場腹地已接近飽和，為分散風險與因應產業布局，南部有必要設置一座全天候運作的國際機場，尤其南部近年變化很快，高雄有5個半導體廠，還有設備材料供應鏈廠商，未來1奈米廠也可能設在南部，所以現在正是規劃高雄24小時起降大型國際機場的最適當時機，而高雄南星計畫區，正是新機場最佳選擇，未來預計可透過填海造陸取得約1000公頃腹地，還可避免噪音問題，符合空域整體考量，再搭配捷運路網的建設，是具潛力的選址方案。