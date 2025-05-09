新北女搭機遊泰突失聯！妹查定位「人在柬埔寨」急報案　警回應了

▲新北一名女子指出，姊姊說要到泰國員工旅遊，卻一個人搭機後失聯，最後定位出現在柬埔寨，懷疑被人騙過去。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

新北市一名徐姓女子指出，姊姊5日說參加公司員工旅遊去泰國，但是獨自一人搭機出國後失聯，追查定位後出現在柬埔寨「柬泰園區」，疑似是被騙過去。對此，警方表示將監視器，釐清當時陪失蹤女子出國的隨行友人，再透過外交部及刑事局代表請泰國當地協助。

徐女在社群網站發文指出，雙胞胎姊姊5日說要參加公司員工旅遊，目的地是泰國曼谷，但卻獨自一人離開搭機出國，到飯店後也傳來視訊，最後一次聯絡是5月6日下午2點03分，從那以後就再也聯絡不上她了。

徐女表示，追查Google定位與搜尋紀錄後，發現姊姊最後定位出現在柬埔寨的「柬泰園區」，該處疑似是詐騙集團控制地區，認為姊姊根本不知道自己到了柬埔寨，很可能當時才驚覺受騙，並表示姊姊她的機票與訂房資訊有很多疑點，甚至查無實際紀錄，也 根本沒有朋友或公司同事能夠聯繫，或佐證這次旅程，目前已報警，聯絡外交部，「我只想讓我姊平安回家」。

警方指出，接獲24歲徐女報案，稱姊姊告知家人要到泰國員工旅遊，旅遊期間為5月5日至5月8日，但於5月6日14時突然失蹤且聯繫不上。依規定受理失蹤協尋，初步調查徐女於5月5日正常狀態出境泰國，目前無法確定是否有外力或限制自由情況，並以製作海外協尋通報單，傳真至外交部緊急聯絡中心。

警方表示，受理後轉至雙胞胎姊姊所居住的板橋偵辦，目前警方先調閱監視器，釐清當時陪失蹤女子出國的隨行友人，再透過外交部及刑事局代表請泰國當地協助。