香港男來台面交80萬！遭逮狂問警一句話...車手身分露餡了

▲香港籍車手持觀光護照面交取款遭逮。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

日前一名北斗鎮民加入網路投資群組後，對方要求他拿出80萬元購買加密貨幣以賺取高額利潤，該鎮民透過分局宣導的「165反詐儀表板」察覺可能遭詐騙，隨即前往警局報案，最終警民合作成功逮捕一名持觀光護照入境、32歲香港陳姓男子，他被逮時反問「為何香港可以收錢、台灣不行」，車手身分曝光遭移送羈押。

北斗分局北斗派出所5月5日接獲民眾的報案，他說日前參加活動時接觸到警方宣導的165反詐儀表板資訊，他運用儀表板提供的詐騙案例，重新審視自己先前加入的加密貨幣投資群組，透過比對，他發現群組中充斥著「高獲利、低風險」等引誘投資的關鍵字。

▲北斗警分局從香港籍車手身上搜出證件收據及現金。（圖／警方提供）

民眾說，對方要他投資80萬元，警覺自己可能落入詐騙陷阱，約定在北斗鎮某處面交，警方一擁而上將前往取款的香港籍陳姓男子逮捕，面對警方的盤問，陳男顯得慌張失措，支吾其詞，並稱自己任職於合法公司，從事加密貨幣買賣，最後又反問警方「為何香港可以收錢、台灣不行」，一句話露餡承認自己擔任車手角色。

警方並於現場查扣假冒工作證、收據等證物。目前，警方已將陳姓犯嫌依刑法詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

▲香港籍車手持觀光護照面交取款遭逮。（圖／警方提供）

這起案件的成功偵破，再次證明了警民合作的重要性，以及反詐宣導的必要性。北斗分局分局長楊志源強調，民眾在網路上看到各種投資商品時，務必提高警覺，切勿輕信「高投報率、低風險」等誘人的投資話術，這些往往是詐騙集團的慣用伎倆。民眾若有疑慮，可撥打165防詐騙諮詢專線，或向所在地分駐(派出)所洽詢真偽。

警方同時呼籲，民眾如發現可疑人、事、物，請立即向警方報案，才能及時遏止詐騙集團的詐騙行為，保護自身的財產安全。北斗分局將持續加強執法力度，積極查緝詐騙案件，為民眾打造更安全的生活環境。

