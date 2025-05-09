更生黨辦「挺陸配」遊行　海基會：遊行是公民基本權利

▲海基會副秘書長、發言人黎寶文。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

更生黨與新黨將於10日舉行「挺陸配」遊行。對此，海基會副秘書長、發言人黎寶文9日表示，遊行是每個現代公民的基本權利，也是民主國家正常表達言論的機制，只要是合法申請，都予以尊重。

黎寶文提到，關懷兩岸婚姻一直是海基會的重要業務，在這個過程當中，海基會不是只有自己在做，還跟政府的其他單位一起合作，比方移民署，共同來關懷陸配家庭，看看陸配朋友有什麼樣的需要，「不論陸配朋友，或是家庭碰到什麼問題，海基會永遠是陸配朋友最堅強的後盾，不論有什麼需求，都希望能在第一線給予協助。」

黎寶文指出，若陸配朋友有任何需求，都希望海基會像娘家一樣，大家可以來找海基會，「我們會竭盡所能為大家服務。」

對於「挺陸陪」遊行，黎寶文認為，這是每個現代公民的基本權利，也是民主國家正常表達言論的機制，所以只要是合法申請，都予以尊重，「但如果真的有什麼需要服務的部分，海基會一定竭盡所能來為各位家人朋友服務。」

至於陸配除籍風波所造成的業務量增加，黎寶文說，跟初期比起來，目前流程已經非常熟練，與移民署的合作也非常密切，這一兩周沒有太特別或棘手的狀況。

▼「挺陸配」遊行。（圖／翻攝臉書）