藍白反綠共戰獨裁！王婉諭解釋2詞：上一個這麼做的叫中國國民黨

▲國民黨主辦「反綠共 戰獨裁」大型集會活動 。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國民黨26日在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會遊行，時代力量黨主席王婉諭對此表示，現在執政黨對各種經濟政策的主張，都和現在中共的體制無可比之處，「台灣政治最大的問題，就是政黨用最廉價的方式發起仇恨動員，卻連名詞定義都搞不清楚」。

王婉諭透過臉書發文表示，國民黨、民眾黨在遊行上所說的內容，不外乎「反綠共」和「反獨裁」，但問題是，這兩件事都和台灣社會現況相距甚遠。她指出，共產主義，是一種訴求集體主義、根除私有的經濟制度，現在執政黨對各種經濟政策的主張，都與其差很多，也和現在中共的體制沒有可比之處。

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王婉諭拋問，「這是什麼定義下的綠共？」如果要表達的是，反對「政治鬥爭」清算，那就講清楚，「凡事扣上共產黨帽子，這是國民黨威權統治時期的法寶，現在繼續用，不倫不類」。

接著王婉諭指出，獨裁政權是單一個人或政黨擁有絕對政治權力的政體，在這樣的情況下，便不會有民主投票、權力制衡、集會自由、言論自由，「上一個這麼做的人，叫中國國民黨。」她認為，現在的台灣難以被執政者、單一政黨控制，這算什麼獨裁？

最後王婉諭直言，台灣政治最大的問題，在於政黨用最廉價的方式發起仇恨動員，然而卻連名詞定義都不清楚，「執政黨當然該被監督，也有許多可批評之處，在野黨的制衡，要貼近現實、切中要害，才能得到人民的共鳴」。