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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

426人潮「蔓延到自由廣場」　他見空拍照超震驚

▲▼陳冠安分享426人潮的空拍照。（圖／翻攝臉書／陳冠安）

▲陳冠安分享426人潮的空拍照。（圖／翻攝臉書／陳冠安）

記者柯振中／綜合報導

國民黨、民眾黨26日舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，吸引大批民眾到場支持。國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安27日分享了集會當天的照片，當時他人在現場，親驗看見人潮蔓延至台大捷運、常德街口，讓他不禁質疑，「賴清德，你還要繼續一意孤行嗎？」

陳冠安在臉書上分享，他參與426集會時，多數時間都在中山南路北端，因此親眼看見人潮蔓延至台大醫院捷運站、常德街口處。中山南路沿路的雙向，則是滿滿的人潮。

不過，因為人潮過多，陳冠安僅有擠到凱道的一端，沒有去中山南路南端、信義路與仁愛路看看。直到27日看見照片，陳冠安才感到驚訝，「人潮竟然能蔓延到自由廣場牌樓這邊。」

▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動。（圖／記者李毓康攝）

陳冠安提到，相當可惜的是，賴總統、民進黨看不到、聽不進憤怒的民心，「賴清德要抗議的民眾去天安門，民進黨發言人吳崢說人民會制裁抗議者。」

陳冠安說，民進黨從謙卑謙卑再謙卑，變成傲慢傲慢再傲慢，忽視人民心聲，最終帶來支持率大幅重挫的結果。

從美麗島電子報最新民調來看，賴清德的滿意度與不滿意度已經發生「死亡交叉」，且有7成民眾認為政治力介入媒體、6成認為政府濫用權力及選擇性辦案，以及政治力介入司法檢調。陳冠安對此不禁直言，「人民的眼睛是雪亮的，人民的心情是憤怒的。賴清德，你還要繼續一意孤行嗎？ 」

 
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