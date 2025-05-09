曝男生愛內射「3原因」！最美博士搖頭了：沒一個為妳著想

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

最美性學博士許藍方曾在YouTube頻道《可樂研究社》公布男生「最喜歡射在哪裡」排行榜，從第7名到第1名依序為胸部、屁股、肚子、臉上、外陰部、嘴巴及體內。近日頻道新片中，她分析為何男生都喜歡內射，曝三點原因提醒女生，「他都是只想到自己的感受」、「沒有一個是為妳著想。」

一是「有戴套跟沒戴套的感覺是有差異的」，但許藍方馬上說，有沒有感覺之外，還有另一種差異，就是「有病沒病」、「有小孩沒小孩」，不要為了想一時快樂，付出自己的下半輩子。許藍方建議男性，只要第一次性行為開始就戴套，不要去比較，興奮度是會維持的。如果真的不想戴套，最好等有生育計劃、有單一性伴侶再說。

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二是「A片看太多」，許藍方指出，A片都會有中出、內射的視覺畫面，但畢竟那不是真實的情形，所以真的不要把虛構的內容當作是真實世界應該要發生的。

三是內射行為會讓男人有「征服的感覺」，有的人則會有「我得不到你的心，我要得到你的人」。針對這一點，許藍方提醒女生，不需要用自己的身體跟下半輩子去感受對方的征服，不用冒這麼大的危險。許藍方強調，以上三種都是很不負責任的想法，「他都是只想到自己的感受」、「沒有一個是為妳著想。」

另外，許藍方被問到，當內射時，女生是什麼樣的感覺？對此，許藍方強調，千萬不要陷入有內射、女生才會高潮的迷思，「內射只會有孩子，不會有高潮。」