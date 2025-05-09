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被岳家瞧不起！抓漏工狠殺小12歲妻　老丈人殯儀館泛淚認屍

▲▼長期被岳家瞧不起！抓漏工失控狠殺妻　老丈人悲痛現身認屍 。（圖／記者吳世龍攝）

▲長期被岳家瞧不起！抓漏工失控狠殺妻，老丈人悲痛現身認屍 。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄一名程姓男子疑似不滿老丈人長期瞧不起他，酒後與陳姓妻子發生爭吵後，竟一怒之下持刀刺殺妻子，而2人所生的4月大的女嬰就在一旁。陳女送醫後不治，檢方今日進行相驗，陳女父親獲報悲痛前往高雄市殯儀館，神情凝重，現場不發一語，認屍後他眼眶泛淚，匆匆離開現場。

▲高雄市楠梓區殺妻命案。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲高雄市楠梓區殺妻命案。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方9日凌晨0時許接獲45歲程姓男子報案，程男自稱「我殺了妻子」，警方趕抵現場後發現，33歲陳姓妻子倒臥臥室血泊之中，趕緊將人送醫搶救，但仍宣告不治。

據悉，程男從事抓漏防水工作，疑似雙方婚姻不被岳家看好，程男不滿長期受妻子娘家人挖苦、輕視，9日凌晨他與妻子發生口角，情緒瞬間引爆，便持廚房水果刀刺殺妻子，釀成大禍。事後他在家門外也怒吼「老丈人瞧不起我！自己敢作敢當，已經報警自首」，後續被依殺人罪送辦。

▲▼長期被岳家瞧不起！抓漏工失控狠殺妻　老丈人悲痛現身認屍 。（圖／記者吳世龍攝）

▲抓漏工失控狠殺妻，老丈人悲痛現身認屍 。（圖／記者吳世龍攝）

檢方今日上午也進行相驗，要釐清確切死因，陳女父親到場悲痛不發一語，神情凝重，在認屍後眼眶含淚，不願受訪，匆匆離開現場。初步相驗結果則顯示，陳女左腋下遭砍一刀、左後肩胛骨一刀，死因為失血過多。

▲高雄市楠梓區殺妻命案。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

鄰居回顧當時事發狀況表示，案發時她還沒有睡覺，聽到救護車的聲音出來後，看見程男情緒激動咆哮說，老丈人一直瞧不起他，他跟老婆吵架才拿刀殺她，但稱自己敢作敢當，已經打給警方自首。

▲▼ 目睹爸殺死媽！4月大女嬰「沾血被抱出」　鄰不捨：她渾身發抖。（圖／記者吳世龍攝）

▲4月大女嬰「沾血被抱出」，鄰不捨：她渾身發抖。（圖／記者吳世龍攝）

該鄰居稱，程男後續抱著4月大的女嬰走出家門，因為擔心自己會傷害小孩，才將女嬰交給她代為照顧。鄰居說，她抱到女嬰時，感受到女嬰渾身在發抖、眼眶也含淚，身上甚至沾有血跡，照顧她一整個晚上，女嬰都沒什麼睡、很不安穩，直到早上女方家屬處理後事告一段落後，才把女嬰接回。

鄰居不捨直呼，女嬰將來怎麼辦，以後沒有媽媽了，一定很難過，也稱程男過去跟鄰居相處都很不錯，為人客氣，也會打招呼聊天，不曉得竟會下此狠手。

▲高雄市楠梓區殺妻命案。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

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