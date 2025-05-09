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高雄警匪追逐2hrs！劫車雙煞「槍抵頭」　赤腳遭逮狼狽畫面曝

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山分局員警今(9日)到大寮查緝一起恐嚇案，沒想到2名嫌犯拒絕配合，不僅駕車逃逸，還闖進一間工廠，持槍抵住司機的頭部，強搶貨車逃逸。線上警網進行攔截圍捕，2小時後，在前鎮區先後逮捕45歲洪姓共犯、46歲潘姓主嫌。稍早落網畫面曝光，洪姓共犯逃得太狼狽，雙腳光溜溜的被帶上警車。

▲▼洪姓共犯落網，雙腳未穿鞋。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲洪姓共犯落網，雙腳未穿鞋。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事發在9日上午11時許，鳳山分局獲報，有2名男子因感情糾紛涉嫌恐嚇，警方循線到大寮區鳳林二路一帶查緝，但2嫌拒絕配合，竟駕車逃逸，甚至闖進一家工廠，其中46歲潘姓嫌犯持槍枝抵住貨車司機的頭部，要求他下車，2嫌劫車成功後，換乘貨車逃逸。

▲▼高雄2嫌持槍劫車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄2嫌持槍劫車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄2嫌持槍劫車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方立即通報線上警網攔截圍捕，小港分局在下午1時許，在前鎮區攔獲到遭劫的貨車，當場逮捕45歲洪姓共犯，並在車內搜獲1把槍枝、6顆子彈，而潘姓主嫌疑似半路下車徒步逃逸。

警方在相隔一小時後，又於潘嫌落網處、約百米之外，再逮獲潘姓主嫌，2嫌先被送返小港派出所，後續再送往鳳山分局偵訊。

▲▼洪姓共犯落網，雙腳未穿鞋。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲洪姓共犯落網，雙腳未穿鞋。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲潘姓主嫌落網。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲潘姓主嫌落網，被警方壓制在地。（圖／記者許宥孺翻攝）

稍早，洪姓共犯落網畫面曝光，頭上戴著安全帽，身上穿著醒目橘色背心，雙手、雙腳均被上銬，不過疑似逃得太狼狽，鞋子搞丟了，只能赤腳坐上警車。警方表示，全案將依砲彈藥刀械管制條例及刑法恐嚇、搶奪等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲▼鳳山持槍劫車，查獲1支槍、6發子彈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方查獲1支槍、6發子彈。（圖／記者許宥孺翻攝）

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