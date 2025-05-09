樋口飯糰搬家內幕曝！黃捷出手牽線媒合新店面　網讚：完美結局

▲高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」日前爆出租約爭議及砸店風波，雙方各執一詞。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導



高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」日前爆出租約爭議及砸店風波，雙方各執一詞，紛爭不斷。民進黨立委黃捷今天證實，飯糰店已找到落腳處，她居中牽線媒合一位學長選民協助出租給飯糰店，後續也提供法律諮詢處理舊租約，待新位址準備就緒後就會正式分享好消息。

▲黃捷出手協助飯糰店媒合新店面。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷今天表示，日本飯糰店遭砸之後，有很多地方善心選民私訊願意提供房子給老闆開新店，她協助媒合一位學長選民，也陪同老闆去新地點看是否適合，現在處理一段落，老闆與學長達成初步共識，預計會有新店面跟大家見面。

黃捷說，在這個過程她協助老闆法律諮詢，希望舊的店址跟租約可以解約順利，在租屋契約處理完畢後，就可以到新的店面跟大家見面。

至於中間過程，黃捷表示，除了陪同老闆找新店面，以及法律諮詢，到目前為止都是順利的，感謝大家關心，希望可以讓日本老闆在高雄順利，展現台日友好的精神。

▲樋口飯糰即將搬新家。（圖／記者賴文萱翻攝）

這期間湧入許多人的善意，黃捷也特別感謝議員簡煥宗、李喬如、黃文益，以及龍水里里長初學霖的關心跟幫忙，同時也謝謝每位可愛的台灣人，促成良善的循環，期盼房東、租客的生活都能變得更好！

網友得知後也紛紛留言表示，「這真是完美的結局」、「太棒了！台日友好」、「期待新店面帶來更多人與人之間關心，與純良互信的溫暖」、「搬了也好～不然整天跟房東大小眼也真的蠻累的」。

龍水里里長初學霖表示，有關青海路日本飯糰店，飯糰店已經決定要提早解約，新的住家位置在翠華路，但還沒有遷移之前，大家有空可以去那邊多捧捧場。