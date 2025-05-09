2煞闖工廠「槍指頭」劫車！老闆還原超悚驚魂：被開槍不是很衰

▲高雄2嫌拒檢，逃亡過程中持槍劫車。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市今(9日)發生警匪追逐，2名嫌犯在逃亡過程中，闖進大寮一家工廠內，持槍指著司機，成功劫車逃逸，經線上警網攔截圍捕，已雙雙落網。工廠老闆則還原挾持驚魂，強調有告訴司機「人安全最重要」，透露劫車過程不敢多說什麼、也沒追車，「追出去如果被開槍，不就是很衰？」

46歲潘姓男子、45歲洪姓男子闖進大寮區鳳林二路一家工廠內，持槍劫走老舊貨車，工廠老闆雖心有餘悸，但對於發生經過仍相當鎮定。老闆還原過程，指出廠內一名司機當時在倉庫門口坐著滑手機，突然有一名黑衣男子衝進倉庫內，司機詢問要做什麼？男子表示要把開車走，隨即掏出槍枝指著司機的頭，大喊「閉嘴不要動！」

▲▼工廠老闆還原劫車過程，司機被嫌犯持槍指頭。（圖／記者吳奕靖翻攝）



老闆說，車鑰匙就在車上，司機當時乖乖配合歹徒指令，黑衣男子便跑到倉庫深處，選了一部3噸半的小貨車，司機嚇得趕快跑出去找老闆，他交代司機，「他要幹嘛就給他，人安全最重要」，隨後歹徒便把車開走了。

老闆表示，他的工廠離交流道很近，歹徒看起來是跑到沒地方去了，才會想到要劫車逃亡，由於當時外面車很多，也沒辦法追出去看，不過追出去若被開槍，那不是很衰？還好被劫走的貨車已很老舊，重要是人平安就好。

▲司機當時坐在倉庫門口，歹徒突然闖進來劫車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲司機目前配合製作筆錄中。（圖／記者吳奕靖翻攝）



這起事件發生在9日上午11時許，鳳山分局獲報，有2名男子因感情糾紛涉嫌恐嚇，警方循線到大寮區鳳林二路一帶查緝，但2嫌拒絕配合，竟駕車逃逸，甚至闖進一家工廠，其中46歲潘姓嫌犯持槍枝抵住貨車司機的頭部，要求他下車，2嫌劫車成功後，換乘貨車逃逸。

警方立即通報線上警網攔截圍捕，小港分局在下午1時許，在前鎮區攔獲到遭劫的貨車，當場逮捕45歲洪姓共犯，並在車內搜獲1把槍枝、6顆子彈，而潘姓主嫌疑似半路下車徒步逃逸。

警方在相隔一小時後，又於潘嫌落網處、約百米之外，再逮獲潘姓主嫌，2嫌相繼被送往鳳山分局偵訊。警方表示，全案依恐嚇、違反槍砲彈藥管制條例移情臺灣高雄地方檢察署偵辦。