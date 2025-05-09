罷免羅明才二階連署34076送件　「拔羅波」：盼更進步的中華民國

▲罷免羅明才團體二階連署書。（圖／罷團「拔羅波」提供）



記者崔至雲／台北報導

大罷免二階連署進入倒數，罷免國民黨新店區立委羅明才的公民團體「拔羅波」今（9日）赴新北市選委會送交3萬4076份二階段連署書，達成率115％。罷團領銜人吳柏偉指出，這些連署書象徵著新店居民32年來對改變的渴望，他也呼籲更多民眾勇敢站出來，一起為新店打造不一樣的未來，希望藉由罷免，推動國家體制升級，實踐更民主、更進步的中華民國。

罷團強調，這3萬多份連署書，是志工們在兩個多月內走遍街頭巷弄、逐一向民眾爭取來的，每一份資料皆經過仔細核對、確保真實。這不僅是「達標115%」的數字，更凝聚了數萬位市民堅定不移的意志。

罷團回顧，當初外界普遍認為，要罷免連任八屆的國民黨新店區立委羅明才幾乎是不可能的任務，但「拔羅波」團隊與新北第11選區的居民憑藉決心與行動，不僅完成第一階段的提議，也成功推進至第二階段，如今更即將邁向最關鍵的第三階段：投票。他們強調，正是因為守護家園的堅持、對民主制度的信念，以及拒絕向境內外勢力妥協的決心，讓這場行動一路走到今天，從未鬆懈、從未退縮。

罷團提到，自3月13日展開第二階段連署以來，拔羅波已舉辦超過643場陸戰活動，累計活動時數超過2500小時，參與志工次數達3541人。他們希望透過這場罷免，讓人民重新選擇代表自己的機會，並藉此罷免制度，讓國民黨部分在傅崐萁指揮下破壞憲政、阻礙改革的立委退出立法院。

罷團進一步認為，他們之所以投入如此心力，是希望讓中華民國成為一個「新而獨立」的國家：不僅主體堅定、不受外力脅迫，更應擺脫過去積習，引領創新與改變。他們希望藉由罷免，推動國家體制升級，實踐更民主、更進步的中華民國。

罷團亦向反對罷免的民眾表達尊重，指出除極端個案外，多數持反對意見者皆理性表達，並感謝羅明才願意公開呼籲支持者理性對待罷免權利。儘管已正式送件，罷團仍盼望未來40天內，能將連署份數提升至130%，呼籲尚未連署的朋友們把握機會，共同為守護中華民國的自由與民主付出心力。

