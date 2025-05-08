台鐵400萬失主真實身分是「越南移工」　雇主嚇傻：怎有那麼多錢

▲越南籍胡姓男子7日晚間在台鐵遺失400萬元現金，而他平時在嘉義某石材廠工作，已被警方帶回偵訊釐清來源是否合法。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

台鐵7日晚間發生拾獲鉅額現金案，越南籍胡姓男子搭區間車時，不慎將裝有400萬元現金的袋子遺落車上，該手提袋已被列車長拾獲並交給警方，而胡男真實身分為嘉義民雄某石材廠移工，連其老闆得知此事都十分驚訝，不解胡男身上怎會有這麼多錢，而胡男已被警方帶回偵訊，將釐清現金來源是否合法。

據了解，該名乘客在前往新營區間車上遺失黑色手提袋，乘客晚間8時許發現後立刻請求台鐵協尋，列車長則在接獲通報後前往找尋，果然發現手提袋，確認當中有大筆鈔票。

由於當時該車正在永康代避386車次，列車長請台南站協尋聯絡新營站與新營路警，並於列車抵達新營站時，將遺失物完整交付，由於永康到新營路段車程僅36分鐘，列車長來不及細算，粗估當中約有400萬元現金，到新營後立刻將手提袋交給警方。

胡男透過姊夫稱自己是從事石材買賣的商人，但警方調查後確認其為在石材廠工作的移工，其老闆已證實此事，同時對胡男身懷鉅款感到十分驚訝，但也表示員工下班後的行為公司並不會干涉。

而胡男現已在仲介陪同下被警方帶回偵訊，胡男聲稱50萬元是向朋友商借，350萬元則是他所有，警方則將調查其資金來源是否合法，在決定是否將款項發還，相關案情正在釐清中。

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