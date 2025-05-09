85年前「幻之萬博」老門票還能用　日男成功入場大阪世博

▲日本國際博覽會協會宣布，准許民眾將1940年「東京萬博」門票，兌換為2025年大阪・關西萬博的入場券。圖為1940年「東京萬博」門票。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

日本國際博覽會協會（世博協會）宣布，正式准許民眾將1940年「東京萬博」門票，兌換為2025年大阪・關西萬博的入場券。該項特別措施承襲1970年大阪世博會及2005年愛知世博會的作法，萬博協會表示，此舉旨在保留世博會的歷史，並減輕部分民眾，當時未能參觀世博會的遺憾。

綜合日媒報導，1940年的東京世博會，時值神武天皇登基2600周年，正式名稱為「紀元2600年記念日本萬國博覽會」，原計畫於東京及橫濱舉行，也是日本首次舉辦的世界博覽會。然而，隨著中日戰爭加劇、東亞政局緊張下，活動被迫取消，並被後人稱為「幻之萬博（幻の万博）」。當年約有百萬張預售票發行，但戰亂導致主辦方未能落實退款等措施。

然而，一名來自東京都杉並區的25歲的男上班族，他是世博會紀念品收藏家，今年3月在二手交易平台「Mercari」以8000日圓（約新台幣1670元）購入一冊12枚連張的1940年世博門票。後來，他向世博協會詢問是否能兌換成今年的世博會入場券，世博協會經討論後決定，每冊門票可兌換2張2025年大阪・關西萬博的入場券，且主辦方登記門票編號後，可歸還給持有人。

該名男子5月5日親自前往大阪・關西萬博會場，出示珍藏的門票並成功兌換大阪・關西世博會入場券。他開心表示，「能用85年前的門票參觀世博會，真是我一生難忘的回憶。」他還提到，希望此舉能完成當年因為戰爭無法成行的人們，渴望參加世博會心願。

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