晶圓銷量上升　中芯國際第一季毛利優於預期

▲中芯國際。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸半導體廠中芯國際8日晚間公布第一季業績，其中，營收約163.01億元，同比增加29.4%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約13.56億元，同比增加166.5%；基本每股收益0.17元，同比增加183.3%。一季度毛利率為22.5%。

中芯國際原先預計毛利率落在19%-21%之間，但財報數據明顯較優，對此，中芯解釋，淨利潤增長主要由於晶圓銷量上升、 產品組合變化使營業收入同比增加所致。

以區域來劃分，2025年第一季度中國區營收佔比為84.3%，2024年第四季度為89.1%，環比下滑4.8個百分點，2024年第一季度為81.6%；美國區營收佔比為12.6%，環比上個季度增長了3.7個百分點，2024年第一季度14.9%；歐亞區營收佔比為3.1%，環比上個季度增長了1.1個百分點，2024年第一季度3.5%。

以應用分類，2025年一季度智能手機營收佔比為24.2%，與2024年第四季度持平，2024年第一季度為31.2%；電腦與平板營收佔比為17.3%，2024年四季度為19.1%，2024年一季度為17.5%；消費電子營收佔比為40.6%，2024年第四季度為40.2%，2024年第一季度為30.9%；互聯與可穿戴營收佔比為8.3%，與上個季度持平；工業與汽車營收佔比為9.6%，環比第四季度提升了1.4個百分點，同比去年一季度提升了2.4個百分點。

中芯國際第二季度業績指引為收入環比下降 4%至下降 6%；毛利率介於18%至 20%的範圍內。中芯國際認為，下半年是機遇與挑戰並存。公司會提升應變和抵抗風險的能力，最主要還是保持定力，做好本業，做好當下。

中芯國際在2024年年報中對2025年市場進行了預判。中芯國際表示，2025年初，根據與產業鏈夥伴的廣泛溝通，普遍認為2025年除了人工智能繼續高速成長外，市場各應用領域需求持平或溫和增長。

中芯國際坦言，外部環境給 2025年下半年帶來一定的不確定性，同業競爭也愈演愈烈。在外部環境無重大變化的前提下，公司給出的2025年指引為：銷售收入增幅高於可比同業的平均值，資本開支與上一年持平。