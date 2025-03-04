台積電擴大投資　網喊「國運籤太準」：不敢想接下來多刺激

▲南鯤鯓代天府國運籤。（圖／翻攝自FB／南鯤鯓代天府）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電董事長魏哲家宣布，未來四年內將在美國投資一千億美元，興建晶圓廠、封測廠與研發中心，掀起話題。就有網友想起年初南鯤鯓代天府抽到的國運籤，籤文為「一重江水一重山／誰知此去路又難／任他改求終不過／是非終久未得安」，直呼「太準了吧！」

有「台灣王爺總廟」之稱的南鯤鯓代天府，從2011年起，每年都會固定在大年初一抽國運籤。今年抽出編號第54籤，內容為「一重江水一重山／誰知此去路又難／任他改求終不過／是非終久未得安」。

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廟方總幹事侯賢名受訪時說，字面上來說，是下籤、下下籤，「但是旁邊有寫，今年中開始，經濟會漸漸、一直好起來，這可能因為，經濟跟政治部分可能會牽連。」只是他也強調，「籤詩見仁見智，表面看起來不好，背後的涵義不一定就是不好，不好可能是目前，年中、年底可能就不一樣了。」

就有網友在PTT的Gossiping板問卦，「認真文 國運籤也太準了吧！」文中表示，「現在才過去一個月，台積電就要去美國大投資了，千億美元大放送，不敢想像接下來十個月有多刺激，好興奮喔！」

貼文引發議論，「南鯤鯓的籤還蠻準的」、「國運籤下下籤，才剛開始別不信邪」、「真的準 沒話說。」但也有人表示，「這籤是在說大罷免很困難 誰知會32:0。」