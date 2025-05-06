俄旅客遊「泰國家公園」偷摘野果！口吐白沫秒中毒　7人住院

▲7名俄國遊客因為偷摘野果食用，中毒入院治療。（圖／翻攝自泰國日報、民意報，下同）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯一群觀光客赴泰國旅遊，一行人日前包車前往素叻他尼府的國家公園旅遊，並偷採摘當地野果食用，沒想到隨即有7人出現頭暈、噁心、嘔吐或口吐白沫等不適反應，緊急送醫後住院治療。目前已有4人順利出院，但另外3人仍需留院觀察。

根據《泰國日報》報導，這7名俄籍旅客包括5女2男，他們5日下午從普吉島包車前往素叻他尼府，並進入考納奈路昂國家公園（Khao Na Nai Luang）旅遊。當時他們在園區內發現一種不知名的野果，好奇之下品嚐幾口，沒想到吃完後就陸續出現不適。

所有人皆出現噁心、頭暈、胸悶等症狀，有人甚至不斷嘔吐。當中2名女性情況較為嚴重，口吐白沫並出現脫水現象。救援人員獲報後，5日下午1時半緊急趕赴現場，並將7人送醫搶救。

目前已有4人順利出院，另有3人因病情較嚴重仍在留院觀察，分別是45歲的Olena Spirina、50歲的Olqa Sierova以及42歲的Nartalia Sytnikova。

根據《民意報》報導，7人所採摘並食用的野果呈圓形、黃色外皮帶有黑斑，果肉為柔軟黃色、內含一顆大種子。目前尚未正式確認其品種，但許多泰媒推測，這種果實可能是當地俗稱的「Ma Plub Sam Kler」，屬於柿樹屬（Diospyros）的一種。初步判斷可能是果皮上的汁液引發中毒反應。

不少泰國網友則表示，以前曾看過猴子也吃這種果實，不知為何只有人類才會中毒。目前相關果實樣本已送往拉瑪蒂博迪醫院的毒物中心進行化驗，後續將釐清是否含有有毒物質。