快訊／「樋口飯糰」要搬了！租約爭議決定解約　里長曝店家新地點

▲高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」日前爆出租約爭議及砸店風波，雙方各執一詞。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、劉人豪／高雄報導



高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」日前爆出租約爭議及砸店風波，雙方各執一詞，龍水里里長初學霖表示，飯糰店已經決定要跟房東解約，並指出店家新的位置會在翠華路上。

高雄市「樋口飯糰」日前爆出租約風波，房東邵女疑發現日式飯糰店生意太好，開口要求租金翻倍未果開始刁難業者，除不讓使用飲水機外，還前往店門口砸壞盆栽，甚至導致樋口老闆受傷。

▲龍水里里長初學霖表示，飯糰店已經決定要跟房東解約 。（圖／翻攝自Facebook／龍水里里長 初學霖 ~因為用心 ! 所以創新）

邵女反駁說，從頭到尾都沒談到租金問題， 但張小姐卻逢人就說她要漲房租，她並出示文件表示，1樓租金1萬9千8百元，5樓2個房間用1萬5千2百元也租給他們，5樓加店面共3萬5千元，「電費也沒有多收，我還不夠仁慈嗎？」從來就沒有4萬、5萬這些數字，更沒有要漲到8萬這件事。

邵女6日上午11點多，趁著飯糰店公休，帶著2名技師進入店裡，聲稱要確認冰箱電壓、電線狀況，飯糰店夫妻見狀趕緊報警求助，並控訴房東率人擅自搬動店內東西，雙方在現場再度爭執不下。

▲飯糰店女房東趁公休闖店面「檢查電壓」，雙方再爆衝突。（圖／記者賴文萱翻攝）

事件延燒多日，初學霖8日在臉書發文指出，有關青海路日本飯糰店，飯糰店已經決定要提早解約，新的住家位置在翠華路，但還沒有遷移之前，大家有空可以去那邊多捧捧場。