賴品妤嗆奴才　網翻出競選看板「自稱雲豹小公主」狠打臉

▲賴品妤競選看板曾標註「雲豹小公主」。（圖／翻攝自蕭敬嚴FB）



記者施怡妏／綜合報導

民進黨前立委賴品妤的父親賴勁麟，曾身兼雲豹能源董事長以及多家能源公司董事，讓賴品妤遭戲稱「雲豹小公主」，賴品妤連任失敗後，經常出國旅遊，並在社群PO文分享，就有網友在底下留言「雲豹小公主」，立刻被賴反擊。然而，有網友翻出賴品妤過往的競選看板，上面就寫著「雲豹小公主」。

前國民黨發言人蕭敬嚴早在2024年1月就在臉書PO文，在路上意外看見賴品妤的競選看板，上面就寫著「雲豹小公主」，參與過不少場選舉，也看過許多種類的看板，「但是像這種不知道該說是『天才』還是『自以為是』的看板，我還真的是第一次看到！真是令人歎為觀止！」

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蕭敬嚴表示，「不知是不是怕大家忘記被稱為「賴百億」的原因，還是被叫小公主覺得很驕傲？看板都掛得這麼理直氣壯了，我們大家也來幫忙大力宣傳！」不少網友湧入貼文朝聖，蕭敬嚴還留言笑喊「這篇怎麼突然又浮起來」。

照片被轉發到PTT引起熱論，「好好當公主不好嗎」、「笑死，迴力標」、「搞半天，小公舉是她自己講的喔」、「光速打臉」、「我小奴才我驕傲」、「笑死，鄉民的記憶是很驚人的」、「原來是自封 選民都是奴才」、「有必要打臉這麼大力嗎」。

不過，「雲豹小公主」疑似是製作看板的廠商自己加上去的，發現後就立即撤掉了。