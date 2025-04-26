中國傳秘密籌劃豁免清單　特定藥品免課125％關稅

▲川普、習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國川普政府透過關稅手段對中國發動貿易戰，部分商品稅率高達245%。北京方面則對美國商品加徵125%報復性關稅，並祭出稀土管制等反制措施。近日，美方提出豁免清單後，中方也在考慮類似措施。

設於北京的美國在華商業遊說團體美國商會（American Chamber of Commerce）會長哈特（Michael Hart）在網路直播記者會上表示，有企業通報部分商品可免稅進口。哈特證實，獲得豁免的是製藥公司，且僅限特定藥品。

若這項措施獲中國官方證實，可能顯示北京準備採取更靈活的手段以減輕貿易戰衝擊。據知情人士透露，中國大陸商務部正在收集可列入豁免的商品清單，網傳包括疫苗、化學物品及噴射機發動機等131類產品，但需業者提出申請。中國商務部尚未回應此事。

另有企業表示，中方要求業者確認需獲免關稅的關鍵品項，顯示中國也擔心貿易戰對經濟的影響。中國商務部周四表示，已與80多家外商及外商會討論關稅對外商投資與經營的影響。

美中貿易戰導致多家大藥廠預測業績下滑，如嬌生（Johnson & Johnson）及默克（Merck）等公司。賽默飛世爾科技公司（Thermo Fisher Scientific）預估今年在中國市場銷售額將減少4億美元。

一家歐洲醫療設備製造業者消息人士透露，正與中國官方談判關稅豁免，已有部分成果。歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）表示，商會許多製藥業成員在美國有生產基地，並向中國輸出原料藥，這些都受到關稅影響，業者將被迫自行吸收成本或漲價。