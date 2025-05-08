客委會指藍沒支持客家預算　徐欣瑩轟：從戰鬥內閣變罷免打手

▲國民黨立委徐欣瑩。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

客家委員會昨日發聲明指出，藍營客家立委沒有支持客委會預算，甚至支持凍結、刪減預算，未積極捍衛客家權益。對此，國民黨立委徐欣瑩質疑，客委會已經從「戰鬥內閣」變成「罷免打手」了嗎？她身為客家女兒，絕對會支持客家族群事務，並且向來是以「確保每一筆經費都能有效用在族群需求」的態度，來守護和監督客家預算。

徐欣瑩指出，客委會的言論不僅誤導民眾，更造成客家族群內部的不安與分歧。她重申自己在監督預算分配上始終以客家的利益為重，並列舉幾項事實指出，客委會的發文，很清楚揭示徐欣瑩並沒有刪除客委會預算的提案。此外，徐欣瑩主持的審查會議，全數通過「一元都沒刪」也是事實。

徐欣瑩表示，另外，今年通過的客委會預算41億8千萬元，比去年增加2億多，如果不計112年舉辦客家博覽會預算遽增，今年的預算為歷年最高，再者，客委會的預算雖然在院會二、三讀的時候，因浮編或效益不彰而被刪減4.35%，但這就是每年預算審查的常態，即便是蔡英文總統完全執政的八年，每年客委會的預算也都會被刪減。

徐欣瑩呼籲，客委會不應操弄民眾對預算審查的不熟悉，而聲稱國民黨客籍立委沒有為客家預算發聲，這會誤導鄉親們，請客委會不要任意栽贓，將行政單位的信譽徹底毀壞。

徐欣瑩進一步指出，立法院合理監督、刪減未具效益或浮編虛增的預算，卻被客委會汙名化為「不支持客家」。她強調，統刪或凍結預算都是立法院依法行使監督權的正當手段，監督預算，是為了讓每一分預算都花得其所，一切都要回歸理性，該批評、該監督的，還是要做。

徐欣瑩最後強調，真正愛客家的人，應該捍衛預算的正當性與執行績效，做為公職人員，應以服務民眾與族群為首要任務，懇請大家理性看待議題，共同努力維護客家族群的福祉與權益。