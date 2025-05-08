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快訊／檢追出死人連署130份　國民黨台南市黨部副主委20萬交保

▲台南地檢署檢察官20日指揮台南市調處持搜索票索，前往中國國民黨台南市黨部及莊姓被告住所等處搜索，並帶回莊男5人到案，全案由檢調偵辦中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署偵結死人連署案，起訴台南市黨部副主委莊占魁等11人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、劉昌松、柯沛辰／台南報導

死人連署案全台首件偵結！民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉不法，台南地檢署查出有130名提議人已死亡，起訴台南市黨部副主委莊占魁等11人。台南地院8日召開接押庭，晚間裁定莊占魁20萬元交保。

台南地院表示，被告是黨部副主委，而多數其他被告均為黨部人員，則其等說詞顯有相當影響力。另依照本案卷內對話紀錄內容，有事實足認被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，而具羈押原因。

不過，法院審酌被告在訊問時有坦承犯行，且本件經檢察官認偵查已完備而提起公訴，以及目前案件進行程度，因此命被告應提出新臺幣20萬元之保證金後停止羈押。且不得與本案起訴書所載之共犯或證人有任何直接或間接之聯繫、接觸、探詢案情、洩漏案情、騷擾等行為。

台南地檢署8日依刑法第216、210條行使偽造私文書及個人資料保護法第41條非法利用個人資料等罪嫌，起訴莊占魁等11人。另外雖有黨部幹部、黨工、親友37人也涉犯偽造文書等罪，但考量多是基於親友情誼協助抄寫，非本案核心，因此予以緩起訴，但須餐與法治教育、向公庫繳交緩起訴處分金。

台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖指出，莊姓副主委、洪姓書記長、劉姓總幹事、黃姓總幹事、施姓執行長、林姓執行長、王姓書記、劉姓書記、陳姓秘書、胡姓罷免案領銜人及其林姓友人等11人，為趕在春節前完成各至少3千份罷免提議名冊，集體動用黨員資料偽簽成冊。

起訴指出，莊占魁是在2025年1月20日晚上10點半，接到國民黨中央委員會某要員電話連絡，指示在2月1日繳交罷免立委林俊憲、王定宇第一階段提議人名冊各3000份，莊占魁隔天上午立刻在台南市黨部開會，分配各黨工目標責任額，並要求各責任區負責黨工需在1月31日前完成。

因為不到10天的作業期限又遇上1月25日開始的春節年假，黨工們知道難以靠擺攤或聯繫親友連署方式達標，因此先以公務電腦下載國民黨黨籍系統內的轄區黨員名冊，分類後由各區負責黨工分頭抄寫，將黨員的姓名、出生年月日、身分證字號、戶籍地址等個資逕自填入提議人名冊欄位，並偽簽於「簽名及蓋章欄」，遞交中選會。

檢方調查，黨工們除了自己未經名冊上個人同意或授權，擅自抄寫偽造罷免提議人名冊外，也會找親友或志工協助，其中，台南市中西區林姓執行長為了完成罷免林俊憲的600份提議人責任額，以每份3元代價，找人代抄了307份。

檢察官蔡宗聖表示，此舉不僅損及被冒名黨員權益，也妨礙中選會審核程式正確性，檢方依法提起公訴。

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