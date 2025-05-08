桃園男蒙面持刀闖友人家嗆「拿50萬元來」　沒搶到錢還刺傷人

▲葉姓男子覬覦郭姓友人住處常有賽鴿獎金，竟戴上頭套持水果刀闖入恫嚇取財。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子缺錢花用，去年12月覬覦郭姓友人住處常有賽鴿獎金等鉅額財物，竟戴上頭套持水果刀闖入住處，恫嚇郭姓友人「跑路中，拿50萬元來」，還搶走客廳桌上2支手機，並拔除家用電話線防止郭報案，還逼迫郭拿錢出來，2人隨後發生拉扯，郭姓友人右手手掌與食指被割傷，水果刀刀刃則斷裂，葉男見狀奪門逃離；桃檢偵結依加重強盜罪嫌將葉男提起公訴。

檢警調查，被告葉男與郭姓男子為朋友關係，葉男知道郭喜歡賽鴿，家中常擺放賽鴿獎金，葉男覬覦郭男經濟狀況不錯，竟蒙上歹念，去年12月27日晚間6時許，葉男駕車至桃園區力行街某處空地，戴上頭套、手持水果刀，翻牆入侵郭男住處。

當時郭姓友人獨自在家，見葉男蒙面闖入嚇了一跳，葉男恫嚇「跑路中，拿50萬元來」，隨即奪取放在客廳桌上的2支手機，還拔除家用電話線，防止郭打電話報警，隨後持刀挾持郭進入房間取款，郭則趁隙欲奪刀，2人發生拉扯，慌亂中，郭男被水果刀劃傷右手手掌與食指處，刀刃也因此斷裂無法使用，葉男見狀隨即奪門而逃，郭男則負傷報警處理。

桃檢複訊時，葉男坦承犯行，警方則提供路口監視器畫面與現場照片，證人則提供醫院診斷證明等佐證，檢方認為葉男犯行明確，偵結依加重強盜罪嫌將葉男提起公訴。