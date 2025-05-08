點亮幸福職場！　交通局工會與市府簽團協勞工局長見證大讚

▲台南市交通局與工會簽署團體協約，勞工局長王鑫基（右一）與與會代表共同見證。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為強化勞資關係、保障員工權益，台南市交通局與交通局工會歷經多次協商，8日正式簽署團體協約，象徵勞資合作邁入新里程碑，勞工局長王鑫基、台南市產業總工會副理事長林昌隆到場見證，肯定雙方本著互信精神建立雙贏制度，打造「新希望家園、幸福好職場」。

團體協約簽署儀式在交通局舉行，局方與工會代表共同簽署協約內文，展現誠信協商成果。交通局長王銘德指出，本次團協簽署是長期溝通的具體成果，感謝工會積極建言與建設參與，未來將持續強化對話機制，「讓同仁安心、民眾放心，是我們共同的目標。」

交通局工會理事長方柔斐也強調，團體協約是工會多年努力的成果，感謝局方正面回應基層心聲，未來工會也會持續為會員爭取合理待遇與良好職場條件。

勞工局長王鑫基表示，這次簽署是市府部門在勞動權益保障上的重要里程碑，特別讚許交通局展現開放態度、工會代表展現專業精神，在制度化平台中建構雙向溝通，「這不僅促進內部團結，更提升行政效率與市民服務品質。」

王鑫基強調，團體協約的價值不只在於條文，更是勞資互動的制度基礎。他呼籲其他市府單位也能參考交通局模式，推動良性勞資關係，打造更具幸福感與凝聚力的公部門職場文化。