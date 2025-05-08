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嘉藥攜西港社區舉辦健康運動、金獅面具工坊　長輩笑聲不斷

▲嘉南藥理大學走進台南西港社區，辦理樂齡健康運動與金獅面具創作工坊，長輩與學生同樂共學，現場互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學走進台南西港社區，辦理樂齡健康運動與金獅面具創作工坊，長輩與學生同樂共學，現場互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

結合健康促進與文化創作，打造世代共學新場景！嘉南藥理大學智慧生活學院於5月7日、8日走入西港區永樂里、金砂里與慶安里，舉辦「樂齡健康輕運動－長輩活力小學堂」及「獅來運轉：西港獅面具創作趣工坊」兩場社區活動，吸引眾多銀髮族熱情參與，現場笑聲、掌聲不斷。

▲嘉南藥理大學走進台南西港社區，辦理樂齡健康運動與金獅面具創作工坊，長輩與學生同樂共學，現場互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

「長輩活力小學堂」由嘉藥社工系教授溫如慧、陳振盛帶領，結合社工系與高齡福祉與健康促進系學生的專業陪伴，設計多元有趣的體適能活動，鼓勵長輩動起來，提升身心健康與社會參與感。活動現場互動熱絡，長輩與學生互動融洽，實踐跨世代交流與人際支援，也讓年輕人從服務中學習同理與實作經驗。

▲嘉南藥理大學走進台南西港社區，辦理樂齡健康運動與金獅面具創作工坊，長輩與學生同樂共學，現場互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

而「獅來運轉面具創作趣工坊」則由多媒體與遊戲設計系郭珮君教授與在地芝麻小農、金獅傳說推廣者謝俊煌老師攜手規劃，設計適合長輩與青年共學的金獅面具DIY課程。除創作面具外，謝老師還深入分享西港金獅的文化意涵與傳統技藝背景，讓參與者在動手創作之餘，也能重新連結西港在地文化記憶，深化對民俗藝術的認同與傳承。

▲嘉南藥理大學走進台南西港社區，辦理樂齡健康運動與金獅面具創作工坊，長輩與學生同樂共學，現場互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

智慧生活學院院長薛雅明表示，嘉藥長期推動教育創新與在地連結，本次活動成功將健康促進、藝術創作與文化教育結合，讓學生走進社區、與地方對話，長輩感受到年輕世代的尊重與關懷，學生也學習傾聽與創新，藉由跨系合作與實地參與，強化實務能力，正是嘉藥「教學在地化、學習生活化」的最佳體現。

▲嘉南藥理大學走進台南西港社區，辦理樂齡健康運動與金獅面具創作工坊，長輩與學生同樂共學，現場互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

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