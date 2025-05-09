石綿能致癌！花蓮推出免費拆除清運　申請受理至11 ／30止

▲▼石綿有損健康，民眾若需自行拆除，應注意防護措施或委託合法業者代工，也不可隨意棄置。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為體恤民眾，即日起至11月30日止受理民眾申請石綿建材拆除案件，申請資格為轄內之建築物且為民眾私有住宅、個人農業設施、寺廟及教堂等非屬廢棄物清理法第2條規定事業者，符合資格且有需求的縣民均可向縣府環境保護局提出申請。

花蓮縣為協助解決民眾拆除石綿後所需面臨高昂的清除處理費用，爭取清運補助費用，協助民眾處理所拆卸的石綿建材廢棄物，除了與花蓮縣民攜手守護環境之外，也為鄉親省荷包顧家園。而石綿建材廢棄物屬有害廢棄物，民眾若需自行拆除，應注意個人健康防護措施或委託合法的清除處理業者，不可隨意棄置。

縣長徐榛蔚指出，石綿早年被廣泛應用於建築材料，然而在拆除及清運過程中，極易產生石綿粉塵逸散。不僅污染環境，人體若吸入更可能造成嚴重健康危害，呼籲縣民把握「免費」清運與處理的補助機會，及早汰換石綿建材。落實永續環境，花蓮打造成為一個無毒健康的幸福城市。

縣政府指出，如有其他相關石綿拆除或申請疑義可洽花蓮縣政府環境保護局03-823757轉2302（黃小姐）或新翊環境有限公司03-8233505（張小姐）詢問。