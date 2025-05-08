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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更貼近使用！臺灣更生保護會官網與LINE全螢幕動態貼圖全新上架

▲▼臺灣更生保護會官網升級，更貼近使用者。「LUCKY猴3.0-有你真好×更生80紀念」全螢幕動態貼圖正式登場。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲臺灣更生保護會官網升級，更貼近使用者。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為了提供更友善、直覺的使用體驗，臺灣更生保護會官方網站全新升級，本次改版不僅優化視覺設計，提升資訊分類清晰度，並強化網站無障礙功能，確保所有使用者皆能順暢瀏覽。此外，適逢更保80周年，更保也推出「 LUCKY 猴3.0-有你真好×更生80紀念」全螢幕動態貼圖，傳遞關懷與正能量。

新版官網設計溫暖親切，首頁運用溫馨色調與簡潔排版，營造直覺流暢的使用體驗，並進一步優化網站導覽結構，讓訪客能快速獲取所需資訊並確保無論在電腦、手機或平板上皆可順暢顯示，提升整體瀏覽體驗。此外，網站取得AA級無障礙標章，落實數位平權，確保視障、聽障、肢體障礙與認知障礙者均能輕鬆操作，真正做到資訊無障礙。為了提供更即時的服務，官網上也設置FAQ 專區，快速解答訪客問題，提升互動性與便利性。

本次改版特別強化「幸運草市集」，透過「市集源起」介紹更生商品發展歷程，並於「HOT商品」精選更生朋友的優質產品，讓消費者輕鬆選購。此外，「幸福故事」分享更生朋友的奮鬥歷程，展現生命轉變的契機；「幸運草小舖」提供線上購物服務，讓社會大眾能隨時隨地支持更生人產品；「商品型錄」則完整呈現更生市集與年貨大街內的各類商品，詳細介紹每項產品的特色與故事，讓消費者安心選購。透過「幸運草市集」，每一次的購買都是對更生朋友的肯定，邀請社會大眾共同參與，攜手打造更友善的社會。

為讓社會大眾能夠更便捷地支持更生人，更保官網同步推出全新線上捐款服務，提供更直覺的操作介面，並結合便捷的金流服務，支援四大超商、ATM、Web ATM、信用卡等多元支付方式，使捐款人可透過便利的支付方式，為更生人提供支持，幫助他們順利重返社會，開創新人生。

此外，為歡慶更保成立80週年，LUCKY猴帶著滿滿的祝福與活力回歸，「LUCKY猴3.0-有你真好×更生80紀念」全螢幕動態貼圖正式登場。全新貼圖設計更具互動感，透過活潑逗趣的LUCKY 猴，為日常對話增添溫暖與活力。此貼圖涵蓋多種生活情境，不論是問候、鼓勵、感謝，LUCKY猴都能幫助用戶傳遞心意，成為日常溝通中最可愛的夥伴。貼圖已正式上架，歡迎社會大眾踴躍下載，與親友分享這份溫暖與希望。

▼「LUCKY猴3.0-有你真好×更生80紀念」全螢幕動態貼圖正式登場。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼臺灣更生保護會官網升級，更貼近使用者。「LUCKY猴3.0-有你真好×更生80紀念」全螢幕動態貼圖正式登場。（圖／臺灣更生保護會提供）

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